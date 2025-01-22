Выживаемость при раке сильно повысилась благодаря мышечной силе – 3 шага для начала занятий

Новое исследование о пользе мышечной силы и кардио-фитнеса у пациентов с раком

Недавнее исследование показало, что высокая мышечная сила и кардио-фитнес снижают смертность от всех причин на треть у пациентов с раком.

В некоторых случаях улучшенная физическая форма может уменьшить риск смертности пациентов от рака, вызванной осложнениями с сердцем.

Если ваши новогодние обещания на 2025 год начали пробуксовывать, и вам становится всё труднее поднимать себя с кровати и идти в спортзал, новое исследование может полностью изменить ваше мировосприятие.

Известно, что физические упражнения приносят пользу для психического здоровья, помогают сжигать калории и даже имеют социальные преимущества. Однако новое исследование показало, что сила и фитнес могут значительно улучшить ваши шансы на выживание при раке. Реклама

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, представляет результаты систематического обзора, в котором изучалась связь между мышечной силой и кардиореспираторной фитнесом (CRF) с смертностью от всех причин и рака у пациентов.

Результаты ясны и удивительны. Команда исследователей обнаружила, что пациенты с раком с высоким уровнем мышечной силы или CRF имели снижение риска смертности от всех причин на 31-46% по сравнению с теми, чей уровень физической подготовки был низким.

Обладатели как мышечной силы, так и CRF имели снижение риска смертности от всех причин на 8-46% у пациентов с прогрессирующими стадиями рака, и 19-41% — при раке легких и пищеварительной системы.

Итог? Высокая мышечная сила и CRF были связаны с более низким риском смертности от всех причин у пациентов с раком, в то время как CRF был тесно связан с уменьшением риска раково-специфической смертности. Эти показатели особенно проявились у пациентов с прогрессирующими стадиями рака, раком легких и органов пищеварения.

Исследование и выводы

Новое исследование дополняет уже существующие работы, связывающие силу и фитнес с уровнем смертности и выживаемости при раке. Так, одно из исследований 2015 года показало, что тренировки с отягощениями снижают всеобщую смертность среди пациентов с раком на треть.

Кристиан Гайтон, редактор и выживший после рака, поделился своим опытом: «Физическая форма сыграла большую роль в моей борьбе с раком. Это не только про то, как ваше физическое состояние влияет на развитие рака, но и про то, насколько ваше тело способно выдержать лечение.»

Итак, повышение физической силы и фитнеса можно считать ещё одной причиной работать над собой. Где начать?

Приложения для силовых тренировок

Для увеличения мышечной силы можно быстро начать занятия, используя лучшие фитнес-приложения для наращивания мышц. Важно найти приложение с программами, прогрессией нагрузки и структурированными упражнениями для поддержки всего тела и отдыха.

Смарт-часы

Одни из лучших смарт-часов помогут отслеживать тренировки как по силовым, так и по кардио упражнениям. Многие модели имеют встроенные планы тренировок, которыми можно управлять прямо с запястья.

Во время кардио-упражнений смарт-часы отслеживают бег, езду на велосипеде, пешие прогулки и более. Они следят за частотой сердечных сокращений и прогрессом, что может стать отличной мотивацией.

Правильное питание

Питание играет важную роль в тренировках, помогая растить и восстанавливать мышцы. Использование кухонной весы помогает отслеживать калории и понимать баланс белков, углеводов и жиров в пище.

Работа над здоровьем, фитнесом и силой тела может показаться сложной задачей. Однако с хорошими приложениями, носимыми устройствами и небольшим усилием это вполне достижимо.

Источник: TechRadar