Выживаемость при раке сильно повысилась благодаря мышечной силе – 3 шага для начала занятий

Новое исследование о пользе мышечной силы и кардио-фитнеса у пациентов с раком
- Недавнее исследование показало, что высокая мышечная сила и кардио-фитнес снижают смертность от всех причин на треть у пациентов с раком.
- В некоторых случаях улучшенная физическая форма может уменьшить риск смертности пациентов от рака, вызванной осложнениями с сердцем.
Если ваши новогодние обещания на 2025 год начали пробуксовывать, и вам становится всё труднее поднимать себя с кровати и идти в спортзал, новое исследование может полностью изменить ваше мировосприятие.
Известно, что физические упражнения приносят пользу для психического здоровья, помогают сжигать калории и даже имеют социальные преимущества. Однако новое исследование показало, что сила и фитнес могут значительно улучшить ваши шансы на выживание при раке.
Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, представляет результаты систематического обзора, в котором изучалась связь между мышечной силой и кардиореспираторной фитнесом (CRF) с смертностью от всех причин и рака у пациентов.
Результаты ясны и удивительны. Команда исследователей обнаружила, что пациенты с раком с высоким уровнем мышечной силы или CRF имели снижение риска смертности от всех причин на 31-46% по сравнению с теми, чей уровень физической подготовки был низким.
Обладатели как мышечной силы, так и CRF имели снижение риска смертности от всех причин на 8-46% у пациентов с прогрессирующими стадиями рака, и 19-41% — при раке легких и пищеварительной системы.
Итог? Высокая мышечная сила и CRF были связаны с более низким риском смертности от всех причин у пациентов с раком, в то время как CRF был тесно связан с уменьшением риска раково-специфической смертности. Эти показатели особенно проявились у пациентов с прогрессирующими стадиями рака, раком легких и органов пищеварения.
Исследование и выводы
Новое исследование дополняет уже существующие работы, связывающие силу и фитнес с уровнем смертности и выживаемости при раке. Так, одно из исследований 2015 года показало, что тренировки с отягощениями снижают всеобщую смертность среди пациентов с раком на треть.
Кристиан Гайтон, редактор и выживший после рака, поделился своим опытом: «Физическая форма сыграла большую роль в моей борьбе с раком. Это не только про то, как ваше физическое состояние влияет на развитие рака, но и про то, насколько ваше тело способно выдержать лечение.»
Итак, повышение физической силы и фитнеса можно считать ещё одной причиной работать над собой. Где начать?
Приложения для силовых тренировок
Для увеличения мышечной силы можно быстро начать занятия, используя лучшие фитнес-приложения для наращивания мышц. Важно найти приложение с программами, прогрессией нагрузки и структурированными упражнениями для поддержки всего тела и отдыха.
Смарт-часы
Одни из лучших смарт-часов помогут отслеживать тренировки как по силовым, так и по кардио упражнениям. Многие модели имеют встроенные планы тренировок, которыми можно управлять прямо с запястья.
Во время кардио-упражнений смарт-часы отслеживают бег, езду на велосипеде, пешие прогулки и более. Они следят за частотой сердечных сокращений и прогрессом, что может стать отличной мотивацией.
Правильное питание
Питание играет важную роль в тренировках, помогая растить и восстанавливать мышцы. Использование кухонной весы помогает отслеживать калории и понимать баланс белков, углеводов и жиров в пище.
Работа над здоровьем, фитнесом и силой тела может показаться сложной задачей. Однако с хорошими приложениями, носимыми устройствами и небольшим усилием это вполне достижимо.
Источник: TechRadar