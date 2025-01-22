Скончался актер Чарльз Кей, известный по ролям в сериалах о Шерлоке Холмсе и мисс Марпл.

На 95-м году жизни ушел из жизни британский актер Чарльз Кей, известный своими многочисленными ролями в театре, кино и на телевидении. Об этом сообщило издание The Guardian, отметив его как одного из самых выдающихся актеров второго плана за последние семь десятилетий.
Краткая биография и карьера:
- Чарльз Кей дебютировал в 1958 году и с тех пор сыграл более чем в ста различных проектах.
- Его актерская карьера была тесно связана с шекспировскими произведениями, а также с популярными детективными сериалами, такими как:
- «Мисс Марпл»,
- «Чисто английское убийство»,
- «Архив Шерлока Холмса».