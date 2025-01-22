Указ Трампа о праве на гражданство по рождению: что необходимо знать

Дональд Трамп и изменение концепции гражданства в США

Новая инициатива Трампа

Дональд Трамп предпринял попытку изменить правила, касающиеся того, кто может считаться гражданином США. В первый день своего президентства он подписал указ, в котором оспаривается давнее конституционное право на получение гражданства для всех, кто родился на территории США. Это право было зафиксировано в Конституции более 150 лет назад и до сих пор считалось неоспоримым. Реклама

Содержание указа

Трамп поручил федеральным ведомствам лишить права на гражданство детей, родившихся от родителей, находящихся в стране незаконно. Согласно его указу, гражданство также будет отказано детям, родившимся от родителей, пребывающих в США по рабочим, студенческим или туристическим визам, если ни один из родителей не имеет гражданства США или статуса постоянного резидента. Это решение может повлиять на выдачу паспортов, номеров социального страхования и сертификатов гражданства. В случае, если указ вступит в силу, изменения начнутся с 19 февраля.

Судебные иски

Действие Трампа было быстро оспорено в суде как неконституционное. Коалиция организаций по защите прав иммигрантов подала иск в федеральный суд в Нью-Гэмпшире, требуя признать указ незаконным и предотвратить его реализацию. Авторы иска утверждают, что Конституция США специально защищает право детей, родившихся в Америке, на получение гражданства. К иску присоединились генеральные прокуроры 22 штатов под руководством Демократической партии, Вашингтон, округ Колумбия, и город Сан-Франциско, подав аналогичные иски в федеральные суды в Сиэтле и Бостоне.

Кто пострадает от указа?

Если указ вступит в силу, он лишит гражданства всех детей, родившихся после 19 февраля 2025 года, у которых нет хотя бы одного родителя — гражданина США или постоянного жителя. Инструкция Трампа запретит автоматическое предоставление гражданства детям, чьи родители находятся в стране временно по визам или нелегально, если отец не является гражданином или постоянным жителем США.

Какие документы будут недоступны?

Федеральное правительство обычно оформляет определённые документы для новорождённых, признанных гражданами США: паспорта, социальные карты и свидетельства о гражданстве. Указ Трампа требует от федеральных агентств разработать новые инструкции по исключению определённых групп из числа получателей этих документов. Это также может повлиять на выдачу пособий по продовольственной помощи и медицинских услуг.

Когда указ вступит в силу?

Трамп дал федеральным агентствам 30 дней до 19 февраля, чтобы разработать инструкции по реализации указа. Если суды вмешаются, выполнение указа может быть задержано или полностью остановлено.

Может ли Трамп это сделать?

Указ Трампа строится на убеждении, что суды пересмотрят более чем вековую правовую практику в интересах его интерпретации одной из формулировок 14-й поправки. Трамп утверждает, что лица, находящиеся в США по временным визам или незаконно, не подпадают под «юрисдикцию» США. Однако это противоречит устоявшейся судебной практике. Вопрос о легитимности указа, вероятно, будет решаться в Верховном суде.

Источник: Time