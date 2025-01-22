Цены Netflix растут до абсурда — вот как я планирую пересмотреть стриминг в 2025 году

Цены Netflix снова поднялись

Netflix в очередной раз увеличил цены на все свои тарифные планы в США.

Пока не подтверждено, произойдут ли такие же изменения в других регионах, как, например, в Великобритании.

«Скачки подписок» становятся популярной стратегией для экономии.

Netflix открыл новый год, повысив цены на свои тарифные планы в США до новых болезненных уровней.

Если вы не в курсе, самый дешевый тариф Standard (с рекламой) подорожал с $6.99 до $7.99, Standard (без рекламы) увеличился с $15.49 до $17.99, а тариф Premium достиг отметки в $24.99 (вместо прежних $22.99). Пока неясно, коснутся ли такие повышения цен Великобритании, но это весьма вероятно. Реклама

Несмотря на подорожание, Netflix рассчитывает, что эти изменения не приведут к значительной потере подписчиков — акции компании также выросли после объявления новостей. Количество глобальных подписчиков достигло рекордных 300 миллионов.

Тем не менее, многие пользователи испытывают неудобства из-за роста цен на стриминг. В этом году, как и многие на TechRadar, я принял меры, а именно начал использовать практику «скачков подписок».

Политика Netflix, как и других платформ, пока не включает обязательные долгосрочные контракты, что позволяет экономить, меняя подписки.

Стратегия экономии

«Скачки подписок» требуют небольшой подготовки, но с помощью приложения для напоминаний это не составит труда. Основные моменты, которые стоит помнить: отменить подписку сразу после подключения, чтобы избежать автоматического продления, следить за новыми датами выхода сериалов и фиксировать заинтересовавшие шоу на каждый месяц.

Мы составили таблицу, где выбрали самые интересные новинки на главных стриминговых сервисах в первые месяцы этого года. Она поможет вам спланировать свои подписки на январь, февраль и март.

Скачки подписок стали популярным решением среди команды TechRadar. Например, наш редактор по вопросам здоровья и носимой электроники, говорит: «Мы с женой несколько раз в год меняем свои стриминговые подписки. В прошлом году я отменил 11-летнюю подписку на Netflix и аниме-сервис Crunchyroll в пользу Disney Plus с минимальным тарифом за $4.99 с рекламой.

«В январе мы отменили Disney и возобновили подписку на Netflix, чтобы посмотреть пропущенные шоу. В следующем месяце планируем отказаться от Now TV (аналог HBO Max в Великобритании), но позже снова к нему вернемся. Постоянные у нас лишь Amazon, Audible и Spotify, которые мы обновляем каждый месяц.»

Принятие решения об использовании одного стримингового сервиса в месяц может упростить задачу, но можно адаптировать стратегию под свои нужды. Даже если отказаться от трех лишних месяцев Netflix в год, особенно при выборе Premium тарифа 4K, это приведет к значительной экономии — около $74.97 / £53.97 / AU$77.97 по текущим ценам.

Это почти эквивалентно годовой стоимости Netflix в 2012 году, когда месячные цены были всего $7.99 / £5.99 / AU$8.99. Хотя те времена прошли, описанные выше стратегии являются лучшим способом уменьшить затраты на стриминг и приблизить их к уровню «золотого века».

Источник: TechRadar