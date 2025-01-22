Трамп заявил, что не против, если Маск или Эллисон приобретут TikTok.

22.01.2025
Трамп заявил, что не против, если Маск или Эллисон приобретут TikTok. Трамп заявил, что не против, если Маск или Эллисон приобретут TikTok.

Дональд Трамп выразил готовность поддержать, если его друзья Илон Маск или Лэрри Эллисон приобретут TikTok.

На пресс-конференции с участием соучредителя Oracle Лэрри Эллисона, генерального директора SoftBank Масойоши Сона и руководителя OpenAI Сэма Олтмана, где обсуждалось инвестиционное вложение в инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму 500 миллиардов долларов, Трамп предложил: «Лэрри, давай обсудим это на глазах у СМИ. Я подумываю предложить кому-то купить его и отдать половину Соединенным Штатам Америки. Половину, и мы дадим вам разрешение. У вас будет отличный партнер — США.»

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Эллисон ответил: «Звучит как выгодное предложение, господин Президент.»

Между тем, китайская компания-основатель TikTok, ByteDance, рассматривает и другие предложения. Среди них — проект миллиардера Фрэнка МакКорта Liberty и теперь, видимо, инициатива от создателя YouTube MrBeast. Группа инвесторов MrBeast получает юридическую поддержку от команды, в которую входит брат кандидата Трампа на пост генерального прокурора.

По дороге с брифинга, журналист задал Трампу вопрос о том, использует ли он TikTok на своем телефоне. «Нет, но думаю, я мог бы его установить», — ответил Трамп. «Думаю, сделаю это прямо сейчас.»

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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