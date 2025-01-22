Трамп заявил, что не против, если Маск или Эллисон приобретут TikTok.

Дональд Трамп выразил готовность поддержать, если его друзья Илон Маск или Лэрри Эллисон приобретут TikTok.

На пресс-конференции с участием соучредителя Oracle Лэрри Эллисона, генерального директора SoftBank Масойоши Сона и руководителя OpenAI Сэма Олтмана, где обсуждалось инвестиционное вложение в инфраструктуру искусственного интеллекта на сумму 500 миллиардов долларов, Трамп предложил: «Лэрри, давай обсудим это на глазах у СМИ. Я подумываю предложить кому-то купить его и отдать половину Соединенным Штатам Америки. Половину, и мы дадим вам разрешение. У вас будет отличный партнер — США.» Реклама

Эллисон ответил: «Звучит как выгодное предложение, господин Президент.»

Между тем, китайская компания-основатель TikTok, ByteDance, рассматривает и другие предложения. Среди них — проект миллиардера Фрэнка МакКорта Liberty и теперь, видимо, инициатива от создателя YouTube MrBeast. Группа инвесторов MrBeast получает юридическую поддержку от команды, в которую входит брат кандидата Трампа на пост генерального прокурора.

По дороге с брифинга, журналист задал Трампу вопрос о том, использует ли он TikTok на своем телефоне. «Нет, но думаю, я мог бы его установить», — ответил Трамп. «Думаю, сделаю это прямо сейчас.»

Источник: TheVerge