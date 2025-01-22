Трамп поручил вернуть госслужащих с удалёнки на работу в офисы.

Президента Трамп приказал госслужащим вернуться в офис на полную ставку

Обязательный возврат всех сотрудников на полную рабочую неделю

Ослабление защиты рабочих мест федеральных служащих

Ожидаются увольнения и изменения в составе работников

Правительство США обязано вернуться к полной офисной занятости под новым руководством президента Трампа, что заканчивает практику гибридных и удалённых рабочих мест. Реклама

Многие технологические компании уже ввели политику офисной работы от трёх до пяти дней в неделю после введения удалённых рабочих возможностей вследствие пандемии. Теперь пришла очередь правительства США последовать этому примеру.

Новая политика, введённая в день инаугурации президента Трампа, обязывает федеральных служащих США вернуться к работе в офисах на полную ставку.

Трамп обязал госслужащих вернуться на полную ставку в офис

В кратком заявлении сказано: «Руководители всех департаментов и агентств исполнительной власти должны, как можно быстрее, принять все необходимые меры для прекращения удалённых рабочих договорённостей и требовать от сотрудников возвращения к работе в офисах на постоянной основе, за исключением тех случаев, которые будут признаны необходимыми руководством департаментов и агентств».

Новый президент также восстановил так называемое Расписание F, ослабляющее защиту рабочих мест для государственных служащих.

Критики утверждают, что это может позволить Трампу заменить некоторых сотрудников на более лояльных. Национальный союз казначейских служащих, представляющий интересы сотрудников федерального правительства, уже подал в федеральный суд в Вашингтоне иск против Трампа.

Кроме того, введён мораторий на приём новых сотрудников и создано новое Министерство эффективности правительства (DOGE) под руководством генерального директора Tesla Илон Маска, что также значительно повлияет на численность и состав федерального правительства.

Маск также поддерживает работу в офисах – в своём заявлении для сотрудников Tesla он заявил, что удалённая работа «больше не приемлема». Ожидается, что нововведения, инициированные Трампом и, возможно, Маском, приведут к добровольным увольнениям среди служащих государственных учреждений.

Источник: TechRadar