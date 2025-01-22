Трамп помиловал создателя подпольного рынка Silk Road Росса Ульбрихта

Дональд Трамп подписал полное и безусловное помилование для Росса Ульбрихта

Дональд Трамп подписал помилование для основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Оператор сайта получил два пожизненных заключения и дополнительные 40 лет.

Трамп заявил, что те же люди, которые судили Ульбрихта, борются и против него.

Дональд Трамп утвердил полное и безусловное помилование для Росса Ульбрихта, создателя и оператора известного на темной стороне интернета рынка Silk Road.

Silk Road функционировал в период с 2011 по 2013 год и известен как площадка для торговли незаконными наркотиками, инструментами взлома и украденными паспортами. Реклама

Росс Ульбрихт, арестованный в 2013 году и осужденный в 2015-м, находится в заключении с 2015 года за конспирацию в осуществлении наркоторговли, отмывание денег и компьютерный взлом. Ему были вынесены два пожизненных приговора и дополнительные 40 лет без возможности досрочного освобождения.

Помилование оператора Silk Road

Президент сообщил о помиловании матери Ульбрихта по телефону.

Трамп охарактеризовал приговор как «нелепый» и добавил, что те же люди, вмешавшиеся в суд над Ульбрихтом, участвуют в современном противостоянии с ним.

Silk Road работал через децентрализованный браузер Tor и поддерживал анонимные транзакции с использованием Bitcoin, что, по мнению Ульбрихта, давало людям свободу делать выбор и обеспечивало конфиденциальность и анонимность.

Считается, что сайт заработал более 200 миллионов долларов на продаже наркотиков за два года, но Ульбрихт признал незапланированные последствия его деятельности. По документам суда, на сайте было зарегистрировано около миллиона пользователей.

Ульбрихт также обвинялся в заказе шести убийств, но доказательства так и не были найдены.

Текущий президент ранее обещал отменить приговор Ульбрихту в случае своего переизбрания.

На данный момент ни Трамп, ни Ульбрихт не предоставили дополнительных комментариев.

Источник: TechRadar