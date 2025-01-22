Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Во вторник вечером президент Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, который под псевдонимом «Ужасный пират Робертс» руководил торговой платформой Silk Road в теневом интернете. Ульбрихт отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение с 2015 года после осуждения по нескольким обвинениям, включая распространение наркотиков.

Торговая площадка Silk Road, доступная только через сеть Tor, стала одним из первых широко известных примеров коммерческого использования биткойнов. Покупатели и продавцы обменивались на платформе незаконными наркотиками, поддельными паспортами и другими запрещенными товарами. Реклама

За прошедшие годы Ульбрихт стал символом движения для определенной части правого крыла, особенно среди сторонников криптовалют, поддержавших Трампа в прошлом году. Для его сторонников пожизненный приговор Ульбрихту кажется чрезмерным. Подобные нарушения обычно карались менее строгими приговорами — например, Блейк Бентал, управлявший Silk Road 2.0, был приговорен к отбытию срока и трем годам испытательного срока. Лейтенант Ульбрихта, Томас Кларк, известный как «Вариационный Джонс», был приговорен в прошлом году к 20 годам лишения свободы.

Хотя преступления, в которых обвиняли Ульбрихта, не были насильственными, судья учел несколько смертей, связанных с наркотиками, купленными через Silk Road.

На протяжении всего судебного процесса Ульбрихт отрицал вину. Поскольку его арестовали с открытым ноутбуком, правоохранительные органы получили доступ ко всем его файлам, включая код сайта, личные сообщения с сотрудниками Silk Road и дневник, записи в котором совпадали с сообщениями на OKCupid, связанными с реальной идентичностью Росса Ульбрихта.

Источник: TheVerge