Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

22.01.2025
Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта. Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Во вторник вечером президент Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, который под псевдонимом «Ужасный пират Робертс» руководил торговой платформой Silk Road в теневом интернете. Ульбрихт отбывал пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение с 2015 года после осуждения по нескольким обвинениям, включая распространение наркотиков.

Торговая площадка Silk Road, доступная только через сеть Tor, стала одним из первых широко известных примеров коммерческого использования биткойнов. Покупатели и продавцы обменивались на платформе незаконными наркотиками, поддельными паспортами и другими запрещенными товарами.

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За прошедшие годы Ульбрихт стал символом движения для определенной части правого крыла, особенно среди сторонников криптовалют, поддержавших Трампа в прошлом году. Для его сторонников пожизненный приговор Ульбрихту кажется чрезмерным. Подобные нарушения обычно карались менее строгими приговорами — например, Блейк Бентал, управлявший Silk Road 2.0, был приговорен к отбытию срока и трем годам испытательного срока. Лейтенант Ульбрихта, Томас Кларк, известный как «Вариационный Джонс», был приговорен в прошлом году к 20 годам лишения свободы.

Хотя преступления, в которых обвиняли Ульбрихта, не были насильственными, судья учел несколько смертей, связанных с наркотиками, купленными через Silk Road.

На протяжении всего судебного процесса Ульбрихт отрицал вину. Поскольку его арестовали с открытым ноутбуком, правоохранительные органы получили доступ ко всем его файлам, включая код сайта, личные сообщения с сотрудниками Silk Road и дневник, записи в котором совпадали с сообщениями на OKCupid, связанными с реальной идентичностью Росса Ульбрихта.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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