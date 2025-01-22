Трамп аннулирует регулирование ИИ в первый день на посту с помощью указа

Дональд Трамп и новый указ
- Дональд Трамп подписал новый указ уже в первый день своего пребывания на посту президента США.
- Указ отменяет предыдущий приказ, который требовал тщательного изучения инструментов искусственного интеллекта (ИИ) перед их выпуском.
- Это решение соответствует его президентской кампании.
Президентская власть и искусственный интеллект
В первый день своего возвращения на пост президента США Дональд Трамп подписал более 200 указов, одним из ключевых вопросов которых стало регулирование ИИ. В 2023 году президент Джо Байден подписал указ № 14110 под названием «Безопасная, надежная и ответственная разработка и использование искусственного интеллекта». Целью документа было создание национальной структуры для управления ИИ в США.
Проблемы и перспективы ИИ
Указ Байдена требовал, чтобы разработчики ИИ, представляющие угрозу национальной безопасности, экономической стабильности или общественному здоровью и безопасности, проводили строгие проверки безопасности и делились результатами с федеральным правительством перед публичным выпуском. Это было сделано для того, чтобы потенциальные риски новых ИИ-инструментов были проанализированы до их передачи широкой общественности.
Кроме того, указ предписывал федеральным агентствам разрабатывать рекомендации по ответственному использованию ИИ, включая меры по предотвращению дискриминации алгоритмов и защиту гражданских прав. Также документ требовал разработки стандартов для идентификации контента, созданного ИИ, чтобы решить проблемы, связанные с дезинформацией и подделками.
В первый же день пребывания на посту президента Трамп аннулировал этот указ, подчеркивая приверженность своей избирательной кампании и поддерживая развитие ИИ, основанного на свободе слова и человеческом благосостоянии.
Источник: TechRadar