Трамп и республиканцы стремятся изменить данные переписи в свою пользу.

Республиканские усилия исключить из подсчета населения нелегально проживающих в США, которые используются для перераспределения мест в Конгрессе между штатами, начались заново. Четыре генеральных прокурора-республиканца подали иск с целью изменить десятилетний подсчет численности населения еще до начала второго срока президента Дональда Трампа в понедельник.

Трамп сразу же включился в борьбу, подписав в понедельник указ, который отменяет распоряжение администрации Байдена, сигнализируя о возможной попытке изменить перепись 2030 года. Эти усилия могут получить поддержку от Конгресса, контролируемого Республиканской партией, где республиканец Чак Эдвардс из Северной Каролины вновь представил законопроект о добавлении вопроса о гражданстве в анкету переписи. Реклама

Во время первого срока Трамп подписал указ, который исключал бы нелегально проживающих в стране из подсчета населения 2020 года, используемого для распределения мест в Конгрессе и голосов в коллегии выборщиков по штатам. Он также распорядился собирать данные о гражданстве через административные записи. Эксперт по республиканскому редистриктингу написал, что использование данных о гражданах голосующего возраста, а не общего числа населения, может быть выгодно республиканцам и белым неиспаноинцам.

Трамп выпустил меморандумы после того, как Верховный суд США заблокировал его попытку добавить вопрос о гражданстве в анкеты переписи 2020 года, отметив, что обоснование администрации выглядело надуманным. Оба указа Трампа были отменены, когда президент Джо Байден занял пост в январе 2021 года, еще до публикации данных переписи 2020 года Бюро переписи США.

Историк Марго Андерсон выразила сомнение, насколько энергично администрация и Конгресс будут пытаться манипулировать статистической системой, отметив, что, возможно, им более интересны другие аспекты национального управления.

Четырнадцатая поправка гласит, что «общее число лиц в каждом штате» должно учитываться для перераспределения мест в Конгрессе и голосов в коллегии выборщиков на основе численности населения. Эти цифры также направляют распределение $2,8 триллиона федеральных долларов штатам на дороги, здравоохранение и другие программы.

Иск, поданный в пятницу генеральными прокурорами от Республиканской партии штатов Канзас, Луизиана, Огайо и Западная Вирджиния, требует исключения лиц, находящихся в стране нелегально или временно, из численности населения для перераспределения мест в Конгрессе. В иске утверждается, что Огайо и Западная Вирджиния несправедливо потеряли по месту в Конгрессе и голосу в коллегии выборщиков после переписи 2020 года из-за включения нелегальных иммигрантов, и что все четыре штата могут потерять места и голоса после переписи 2030 года, если этот порядок не изменится.

Прогнозы, опубликованные в прошлом месяце Election Data Services, не показывают потерю мест этими четырьмя штатами после переписи 2030 года. Вместо этого, согласно прогнозам, штаты с демократическим большинством, такие как Калифорния, Нью-Йорк и Иллинойс, вероятнее всего потеряют больше всего мест и голосов.

Оппоненты вопроса о гражданстве в переписи 2020 года утверждают, что он отпугнул участие иммигрантов и незаконных жителей страны, что привело к неточным данным. Симуляция Бюро переписи, опубликованная в 2023 году, показала, что значительное число неграждан было упущено в подсчете, который проходил в последний год первого срока Трампа и в разгар пандемии COVID-19.

Демографы и исследователи ожидают, что второе правление Трампа внесет изменения или отменит недавние действия администрации Байдена в отношении статистических данных США. Это включает объединение вопросов о расе и этнической принадлежности в один вопрос, которые ранее задавались отдельно, и добавление категории «Ближний Восток и Северная Африка».

Многие специалисты также предполагают, что запланированные вопросы о сексуальной ориентации и гендерной идентичности в самом всеобъемлющем исследовании американской жизни будут исключены. Некоторые выражают обеспокоенность, что Трамп может политизировать Бюро переписи, назначив на должности большое количество политических назначенцев с недостаточным опытом, как это было в первом сроке. Политическое руководство Heritage Foundation для республиканской администрации призывает назначать «убежденных политических назначенцев и единомышленников-специалистов» в бюро, чтобы они могли «реализовывать консервативную повестку».

«Они могут легко снова поставить таких же людей, как в прошлый раз, в политических целях,» — сказал Эндрю Беверидж, профессор социологии в Колледже Куинса и Центре Высшего Университета и Городского Университета Нью-Йорка, который является экспертом по переписи. «Я предполагаю, что он попытается сделать то, что хотел раньше.»

Источник: Time