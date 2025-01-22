Полномочия Кабинета Трампа в вопросах регулирования абортов

Когда кандидаты в кабинет и администрацию под руководством президента Дональда Трампа проходят слушания по утверждению, они готовятся взять на себя контроль над целым рядом ведомств, от здравоохранения до экономики. Многие из них будут обладать определенной властью касательно доступа к абортам — даже в тех агентствах, где это может быть неожиданно.

Большинство экспертов в области здравоохранения и права ожидают, что администрация Трампа сократит доступ к абортам. Элизабет Сеппер, профессор юридического факультета Техасского университета в Остине, считает, что «Проект 2025» предоставляет руководство по действиям администрации Трампа в отношении абортов и предполагает, что будут предприняты «широкомасштабные меры по усложнению доступа к абортам» даже в тех штатах, где доступ к абортам сравнительно легок. Реклама

Эксперты, однако, утверждают, что конкретные действия администрации в отношении абортов на данный момент остаются неизвестными. Мэри Зиглер, профессор Школы права Калифорнийского университета в Дэвисе, отмечает, что «Трамп в ходе предвыборной кампании достаточно загадочно высказывался о своих планах на тему абортов», и что его номинанты не дали ясности в этом вопросе.

В то время как Трамп предпринял обширные действия в свой первый день у власти по различным вопросам, от иммиграции до гендерной идентичности, до сих пор не было объявлено никаких конкретных политик, связанных именно с абортами. Однако вскоре после его вступления в должность, сайт reproductiverights.gov, запущенный Министерством здравоохранения и социальных служб (HHS) при администрации Байдена для предоставления информации об абортах и доступе к службам репродуктивного здоровья, ушел в офлайн.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, секретарь здравоохранения и социальных служб

Назначение Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост главы HHS встревожило некоторых экспертов в области общественного здравоохранения, особенно из-за его скептического отношения к вакцинам. В отношении абортов Кеннеди, как и Трамп, неоднократно менял свою позицию: ранее он выражал поддержку федеральному запрету на аборты после первого триместра беременности, но позже заявил, что аборты «должны быть легальными до определенного срока, а затем ограничены».

HHS курирует многие агентства здравоохранения страны, от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) до Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), и, если Кеннеди будет утвержден, он получит над ними контроль. Например, есть вероятность, что Кеннеди может предпринять значительные меры в отношении мизопростола, даже без одобрения FDA, вводя ограничения на таблетку для аборта или снимая её с продажи. Любой такой шаг, вероятно, сталкивается с юридическими вызовами.

Доктор Марти Макари, комиссар FDA

Доктор Марти Макари, врач-онколог из Университета Джонса Хопкинса, в случае утверждения получит значительное влияние на лекарство для аборта — мизопростол. FDA впервые утвердило мизопростол для целей аборта в 2000 году. При администрации Байдена FDA способствовало доступу к медикаментозному аборту, разрешив прописывать мизопростол через телемедицину и отправлять по почте.

Доступность мизопростола недавно подверглась угрозе после судебного иска против него, но в итоге Верховный суд отклонил этот вызов. Проект 2025 призывает к усилению контроля над таблетками для аборта.

Пам Бонди, генеральный прокурор

Занимая должность генерального прокурора Флориды, Пам Бонди поддерживала ограничения на аборты, такие как обязательные периоды ожидания. Если Бонди будет утверждена руководителем Министерства юстиции (DOJ), эксперты предполагают, что она может принять меры по ограничению доступа к абортам через Закон Комстока.

Другие должностные лица администрации

Марко Рубио, новый государственный секретарь Трампа, уже заявил, что выступает против абортов. На своей новой должности он может внедрить правило «Global Gag», что запрещает федеральное финансирование американским организациям, предоставляющим услуги планирования семьи.

Источник: Time