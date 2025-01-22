Некоторые опасаются, что помилования Трампа связанное с событиями 6 января, могут привести к новой волне насилия.

Первые 24 часа второго срока Дональда Трампа отразили то, чего его сторонники ожидали, а противники опасались: готовность реализовать одни из самых радикальных и спорных идей. Это стало очевидно в понедельник вечером, когда Трамп выполнил свое обещание помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Находясь за резным столом в Овальном кабинете, Президент помиловал или смягчил приговоры почти 1600 обвиняемых или осужденных в связи с атакой, включая тех, кто применял насилие, ломая окна и избивая полицейских. Среди помилованных были члены крайне правых экстремистских группировок. Например, Энрике Торрио, лидер «Proud Boys», был приговорен к 22 годам тюрьмы за подстрекательство к мятежу. Стюарт Роудс, основатель «Oath Keepers», отбывал 18-летний срок по тем же обвинениям. К вечеру вторника оба мужчин были освобождены. Реклама

Однако, этот шаг Трампа имеет более широкий контекст, чем просто выполнение предвыборного обещания. Бывшие прокуроры и эксперты в области права опасаются, что это может иметь серьезные последствия для верховенства закона в ближайшие годы, посылая сигнал фанатикам Трампа о том, что они могут безнаказанно совершать преступления в интересах Президента. Барбара МакКуэйд, бывший прокурор США, выражает беспокойство, что это может побудить людей к совершению политического насилия в поддержку «лидера». Она считает, что это дает людям право заниматься частной расправой, что очень опасно для демократии.

Для сторонников MAGA помилования стали кульминацией четырехлетней борьбы за переписывание истории того дня. Трамп и его союзники пытались представить инцидент как акт патриотизма, а судебные преследования участников — как серьезную несправедливость. Будучи кандидатом, Президент обещал очистить их от уголовных обвинений; в апреле он уверенно говорил, что рассмотрит возможность полного помилования всех. За исключением некоторых, его приказ предоставляет некоторую форму помилования каждому обвиняемому или осужденному по делу об атаке.

Для многих это является источником большого беспокойства. Критики утверждают, что Трамп часто говорит ровно столько, чтобы экстремисты думали, что получают его поддержку. После смертельного марша белых супремасистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, он заявил, что были «хорошие люди по обе стороны». Во время дебатов 2020 года с бывшим президентом Джо Байденом он сказал членам «Proud Boys»: «Отступите и ждите». Эксперты по крайне правым движениям считают помилования очевидным сигналом.

После беспорядков 6 января страхи насилия подтолкнули видных анти-Трамп законодателей, таких как Митт Ромни, Лиз Чейни и Александрия Окасио-Кортес, потратить десятки тысяч долларов из избирательных фондов на частную охрану. «Трамп буквально выпускает людей, которые готовы атаковать Конгресс», считает один из экспертов.

Барбара МакКуэйд предполагает, что помилования Трампа могут «охладить» всех — от законодателей и федеральных служащих до журналистов и простых граждан. «Если они будут беспокоиться, что риторика Дональда Трампа может привести к политическому насилию и за это их потом помилуют,» — говорит она, — «люди могут заняться самоцензурой, чтобы избежать попадания в цель политического насилия.»

Наибольшие опасения возникли у тех, кто непосредственно пострадал от штурма 6 января. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая была срочно эвакуирована из зала палаты представителей после того, как бунтовщики прорвались в Капитолий, назвала данный указ «позорным» и «возмутительным оскорблением нашей судебной системы». Брат полицейского Капитолия Брайана Сикника, погибшего от инсульта на следующий день после атаки, сказал, что помилования являются пощечиной всей системе правосудия.

Для некоторых из самых ярых сторонников Президента помилования стали еще одной победой, ставшей результатом власти, которой его наделил американский народ. Один из них заявил: «Мне наплевать, что демократы говорят про помилования и смягчения приговоров 6 января,» что просигнализировало об окончательной манифестации власти Трампа.

Источник: Time