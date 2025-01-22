Трамп помиловал основателя сайта Silk Road

ВАШИНГТОН — Президент Дональд Трамп объявил во вторник, что он помиловал Росса Ульбрихта, основателя Silk Road, подпольного веб-сайта для торговли наркотиками.

Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению в 2015 году после громкого судебного разбирательства, которое подчеркнуло роль интернета в незаконных рынках. Реклама

Трамп разместил в Truth Social, своей социальной сети, сообщение о том, что он поговорил с матерью Ульбрихта в свой первый полный день на посту.

«Для меня было приятно подписать полное и безоговорочное помилование ее сына, Росса», — написал он. «Подонки, которые работали над его осуждением, были одними из тех же безумцев, которые участвовали в современной деструктивной деятельности правительства против меня.»

Трамп назвал тюремный срок Ульбрихта «нелепым».

Он обещал помочь Ульбрихту во время выступления на Национальном съезде Либертарианской партии в мае прошлого года.

Активисты-либертарианцы, которые в целом выступают против уголовных законов о наркотиках, давно считали, что правительственные следователи перешли черту в своем деле против Silk Road. Многие держали таблички с надписью «Свободу Россу».

«Росс Ульбрихт был либертарианским политическим заключенным более десяти лет», — говорится в заявлении председателя Национального комитета Либертарианской партии Анжелы МакАрдел. «Я горжусь тем, что спасение его жизни было одним из наших приоритетов, и это наконец принесло плоды.»

Трамп активно использует свои полномочия по помилованию с начала своего второго срока. В понедельник, через несколько часов после вступления в должность, он очистил записи примерно 1,500 человек, участвовавших в беспорядках в Капитолии США 6 января 2021 года. Это решение, относившееся к некоторым лицам, осужденным за нападение на полицию, изменило ход масштабного расследования Министерства юстиции касательно нападения.

Источник: Time