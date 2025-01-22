Похоже, что Белый дом при Трампе закрыл сайт и социальные сети на испанском языке.

Через несколько часов после инаугурации президента Дональда Трампа новая администрация удалила испаноязычную версию официального сайта Белого дома.

На данный момент, при попытке зайти на сайт https://www.whitehouse.gov/es/, пользователи видят сообщение об ошибке 404. На сайте также была кнопка «Перейти на главную», которая перенаправляла на страницу с видео о деятельности Трампа во время первого срока и в ходе предвыборной кампании. Позже надпись на кнопке изменилась на «Перейти на главную страницу». Реклама

Испаноязычные профиль Белого дома в X, @LaCasaBlanca, и страница о репродуктивной свободе также были закрыты. Однако испаноязычные версии сайтов других государственных органов, таких как Министерства труда, юстиции и сельского хозяйства, остаются доступными.

Группы по защите интересов испаноязычного населения и другие организации выразили недовольство по поводу этих изменений, считая, что администрация ведет недостаточную работу по сохранению связи с латиноамериканской общиной, которая оказала значительную поддержку Трампу на выборах.

На вопрос о причинах таких изменений, заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что администрация обязуется вернуть онлайн испаноязычную секцию сайта. «Это второй день. Мы сейчас разрабатываем, редактируем и корректируем сайт Белого дома. В процессе этой работы некоторые из архивных материалов временно недоступны. Мы намерены загрузить их в ближайшее время,» — добавил он.

Трамп удалил испаноязычную версию страницы в 2017 году. Тогда представители Белого дома заявляли о планах восстановления страницы. Президент Джо Байден восстановил ее в 2021 году.

Удаление страницы совпало с серией исполнительных указов, подписанных Трампом в первый же день, в том числе с началом кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией, которая была одним из ключевых его предвыборных обещаний. В понедельник Трамп объявил чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе и объявил о намерении отправить войска США для оказания поддержки иммиграционным агентам и ограничения притока беженцев и лиц, ищущих убежище.

По данным Бюро переписи населения США на 2023 год, около 43,4 миллиона американцев — 13,7% населения старше пяти лет — говорят дома на испанском языке. Официального языка в США не существует.

Монника Ривера, стратег по брендингу и коммуникациям из Нью-Йорка пуэрториканского и кубинского происхождения, считает, что закрытие испаноязычной версии сайта является явным сигналом. «В США 43 миллиона испаноязычных латиноамериканцев, и лишение их возможности получать информацию напрямую от Белого дома указывает, кого именно они обслуживают. Более опасно это для испаноязычных, так как демонстрирует, что в глазах администрации мы являемся ‘другими’ и меньшим слоем населения в этой стране,» — сказала Ривера.

Энтони Эрнандес, помощник юриста в столице, отметил, что изначально не знал об этом изменении, но считает, что это указывает на то, каким может быть второй президентский срок Трампа. Внимание будет уделено только конкретным проблемам, которые привлекут внимание, тогда как менее заметные, но не менее важные изменения, будут оставаться без внимания.

«Закрытие испаноязычной версии сайта Белого дома и профиля X не имеет иной цели, кроме как лишить миллионы испаноязычных американцев и иммигрантов, пытающихся легально въехать в США, доступа к ресурсам,» — сказал Эрнандес. «Это также оскорбление миллионов испаноязычных избирателей, поддержавших его на прошедших выборах.»

Несмотря на это, госсекретарь Трампа, Марко Рубио, кубиноамериканец, говорит по-испански. Во время своей присяги во вторник он выступил с речью на испанском, поблагодарив Бога, свою семью и Трампа.

В то время как латиноамериканские лидеры и эксперты по коммуникационной стратегии выражают удивление по поводу удаления испаноязычной страницы, учитывая популярность Трампа среди некоторых латиноамериканских избирателей.

«Если Белый дом действительно заинтересован в взаимодействии с латиноамериканцами, второй по численности группой населения в США, им необходимо обеспечить доступ к обновлениям также и на испанском, предпочитаемом языке для миллионов в нашей общине,» — заявил Фрэнки Миранда, президент и директор Hispanic Federation. Это, по его мнению, обеспечит участие всех в гражданском процессе.

Крис Кляйн Эрнандес, историк США, специализирующийся на изучении расы, гендера и сексуальности в Колледже Коннектикута, отметил, что удаление контента с официальных сайтов Белого дома не только ограничивает доступ испаноязычных граждан и мигрантов, но и заставляет некоторых задуматься о том, каким сообществам администрация придает большее значение.

Джефф Ли, бывший заместитель секретаря кабинета и заместитель директора внешних и международных дел бывшего губернатора Калифорнии Джерри Брауна, отметил, что это решение кажется нелогичным, учитывая возможность продемонстрировать изменения в политике, особенно те, которые касаются экономики и безопасности на границе.

«Я не заметил ни одного другого языкового ресурса, который подвергся бы такому изменению. Это вызывает интерес, если такое изменение действительно имело место,» — сказал Ли.

По данным опроса AP VoteCast, в котором приняли участие более 120 000 избирателей по всей стране, Трамп значительно увеличил свою поддержку среди чернокожих и латиноамериканских избирателей по сравнению с 2020 годом, особенно среди мужчин до 45 лет. Молодые испаноязычные избиратели, в частности мужчины, были более склонны поддержать Трампа, по сравнению с 2020 годом. Примерно половина молодых латиноамериканских мужчин проголосовали за вице-президента Камалу Харрис, тогда как около 60% поддержали Байдена.

Источник: Time