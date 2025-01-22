Администрация Трампа делает первые шаги против DEI: что нужно знать.

ВАШИНГТОН — Администрация Дональда Трампа во вторник предприняла шаги по устранению позитивной дискриминации в федеральных контрактах и распорядилась перевести всех сотрудников, занимающихся вопросами разнообразия, равноправия и инклюзии, на оплачиваемый отпуск с последующим сокращением.

Эти действия следуют за указом, подписанным Трампом в его первый день пребывания на посту, с целью масштабного демонтажа программ разнообразия и инклюзии в федеральном правительстве. Эти программы затрагивают такие сферы, как обучение борьбе с предвзятостью и финансирование для представителей этнических меньшинств — фермеров и владельцев жилья. Трамп назвал эти программы «дискриминацией» и настаивает на восстановлении строгой системы приема на работу на основе заслуг. Реклама

Исполнительный указ о позитивной дискриминации отменяет указ президента Линдона Джонсона и сокращает DEI-программы, используемые федеральными подрядчиками и получателями грантов. При этом одно из ключевых средств, использовавшихся администрацией Байдена для продвижения DEI-программ в частном секторе через федеральных подрядчиков, теперь направлено на их ликвидацию.

Во вторник Управление управления персоналом в меморандуме направило агенциям поручение перевести сотрудников офисов DEI на оплачиваемый отпуск до 17:00 среды и удалить все публичные веб-страницы, посвященные DEI, к той же дате. Некоторые федеральные департаменты уже удалили эти страницы еще до выхода меморандума. Агенциям также предписано отменить все обучение, связанное с DEI, и прекратить соответствующие контракты. Федеральных сотрудников просят сообщать в Управление управления персоналом Трампа, если они подозревают, что какая-либо DEI-программа была переименована для сокрытия своей цели, в течение 10 дней, иначе они столкнутся с «негативными последствиями».

К четвергу федеральные агенции должны подготовить список федеральных офисов DEI и работников по состоянию на день выборов. К следующей пятнице от них ожидается подготовка плана по проведению «мероприятий по сокращению численности» в отношении этих работников.

Этот шаг произошел после указа, выпущенного в понедельник, в котором обвинялся бывший президент Джо Байден в навязывании программ «дискриминации» в «практически все аспекты федерального правительства» через программы «разнообразия, равноправия и инклюзии», известные как DEI.

Это первый шаг в агрессивной кампании по сворачиванию усилий DEI на национальном уровне, включая использование Министерства юстиции и других agenций для расследования частных компаний, применяющих практики обучения и найма, которые консервативные критики считают дискриминацией против недискриминированных групп, таких как белые мужчины.

Исполнительный указ продолжает то, на чем остановилась первая администрация Трампа: одним из последних действий Трампа в его первый срок было подписание указа, который запрещал федеральным подрядчикам и получателям федерального финансирования проводить обучение, направленное на устранение предвзятости, затрагивающее такие темы, как системный расизм. Байден немедленно отменил этот указ в свой первый день на посту и издал пару указов — теперь также отмененных — излагающих план по продвижению DEI по всему федеральному правительству.

Хотя внедрение многих изменений может занять месяцы или даже годы, новая анти-DEI повестка Трампа более агрессивна, чем в первую его каденцию, и происходит на фоне более дружелюбных условий в корпоративном мире. Крупные компании, такие как Walmart и Facebook, уже сократили или прекратили свои практики разнообразия в ответ на избрание Трампа и поддержанные консерваторами исками против них.

Офисы разнообразия, обучение и отчетность

Указ Трампа немедленно аннулирует масштабные усилия Байдена по внедрению практик разнообразия и инклюзии в федеральной рабочей силе, которая является крупнейшей в стране — около 2,4 миллиона человек.

Байден требовал от всех агенций разработать план разнообразия, издавать ежегодные отчеты о прогрессе и предоставлять данные для единой базы данных для отслеживания демографических тенденций в найме и продвижении персонала. Администрация также создала Совет главных специалистов по разнообразию для контроля за выполнением плана DEI. В 2022 году правительство выпустило первый отчет о прогрессе DEI, который включал демографические данные по федеральной рабочей силе: около 60% белых и 55% мужчин в общем составе, и более 75% белых и более 60% мужчин на уровне старших руководителей.

Указ Трампа уберет планы по равноправию, разработанные федеральными агенциями, и аннулирует любые роли или кабинеты, выделенные для продвижения разнообразия. Это включает в себя устранение инициатив, таких как тренинги по вопросам DEI или цели по разнообразию в оценке производительности.

Федеральные гранты и программы льгот

Указ Трампа прокладывает путь для агрессивных, но бюрократически сложных реформ в миллиардах долларов федеральных расходов, которые консервативные активисты считают несправедливо выделяющими предпочтения этническим меньшинствам и женщинам.

Указ не уточняет, какие именно программы будут затронуты, но предписывает провести всеправительственную проверку, чтобы гарантировать, что контракты и гранты соответствуют анти-DEI позиции администрации Трампа. Также предлагается, чтобы федеральное правительство решало текущие судебные иски против федеральных программ, которые приносят пользу исторически обделенным сообществам, включая некоторые из них, существующие уже десятилетия.

Этот указ является «сейсмическим сдвигом и полным изменением фокуса и направления федерального правительства», сказал Дэн Леннингтон, заместитель совета Консервативного института права и свободы Висконсина, который вел несколько судебных дел против федеральных программ.

Он признал, что свернуть некоторые устоявшиеся программы может быть сложно. Например, Министерство финансов внедряет жилищные и другие программы помощи через блочные гранты штатам, которые используют свои собственные методы для реализации критериев разнообразия.

Равенство оплаты и практики найма

Неясно, будет ли администрация Трампа целенаправленно отменять каждую инициативу, возникшую в результате указа Байдена по DEI.

Например, администрация Байдена запретила федеральным агентствам запрашивать о зарплатной истории кандидатов при назначении компенсации, что, по мнению многих активистов за гражданские права, закрепляет различия в оплате труда женщин и цветных людей.

Для внедрения окончательных правил администрации Байдена потребовалось три года, и Трампу нужно будет начать подобный процесс создания правил, включая уведомление и период обсуждения, чтобы отменить их, сказал Чираг Бейнс, бывший заместитель директора Совета по внутренней политике Белого дома при Байдене и неровидентный старший научный сотрудник Brookings Metro.

Норин Фаррелл, исполнительный директор группы за права женщин Equal Rights Advocates, выразила надежду, что администрация Трампа «не будет стремиться отменить это правило», которое, по ее словам, оказалось популярным в некоторых штатах и городах, применяющих схожие политики.

А план DEI Байдена включал некоторые инициативы, которые пользовались поддержкой обеих партий, сказал Бейнс. Например, он поручил Совету руководителей по разнообразию расширить возможности трудоустройства в федеральные агентства для людей с судимостями. Эта инициатива основана на Акте о честных шансах, который Трамп подписал в 2019 году и который запрещает федеральным агентствам и подрядчикам запрашивать прошлые данные о судимостях кандидатов перед выдачей условного предложения о работе.

Бейнс сказал, что именно об этом шла речь в политике DEI, проводимой Байденом: обеспечение того, чтобы федеральное правительство было структурировано таким образом, чтобы включать исторически маргинализированные сообщества, а не для установления «обратной дискриминации против белых мужчин».

Несмотря на широкую формулировку указа Трампа, Фаррелл отметила, что «реализация таких обширных структурных изменений является гораздо более сложной задачей».

«Федеральные агенции имеют глубоко внедренные политики и процедуры, которые невозможно просто отключить за одну ночь», добавила она.

Источник: Time