Проект «Звездные врата» — планы по созданию центра обработки данных для OpenAI стоимостью $500 миллионов

На пресс-конференции в Белом Доме был представлен план по созданию системы дата-центров для искусственного интеллекта. К Дональду Трампу присоединились Масайоси Сон, Сэм Альтман и Ларри Эллисон, чтобы объявить о запуске проекта Stargate. Компании Softbank, OpenAI и Oracle, а также MGX названы в числе «начальных инвесторов» с вложениями в $500 миллиардов в течение четырех лет. Задача — «строительство новой инфраструктуры ИИ для OpenAI в США».

Согласно заявлению OpenAI, «Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI» выступают в качестве первых технологических партнёров. Реализация началась в Техасе, а другие площадки по всей стране находятся в стадии оценки. В сообщении также говорится, что «Oracle, NVIDIA и OpenAI будут тесно сотрудничать для создания и эксплуатации этой вычислительной системы». Реклама

На пресс-конференции, посвященной проекту, слухи о котором ходили с начала прошлого года, Сон и Альтман обратились непосредственно к Трампу, подчеркнув, что проект стал возможным только благодаря его победе на выборах.

Источник: TheVerge