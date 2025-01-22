Проект «Звездные врата» — планы по созданию центра обработки данных для OpenAI стоимостью $500 миллионов

22.01.2025
Проект "Звездные врата" — планы по созданию центра обработки данных для OpenAI стоимостью $500 миллионов Проект "Звездные врата" — планы по созданию центра обработки данных для OpenAI стоимостью $500 миллионов

На пресс-конференции в Белом Доме был представлен план по созданию системы дата-центров для искусственного интеллекта. К Дональду Трампу присоединились Масайоси Сон, Сэм Альтман и Ларри Эллисон, чтобы объявить о запуске проекта Stargate. Компании Softbank, OpenAI и Oracle, а также MGX названы в числе «начальных инвесторов» с вложениями в $500 миллиардов в течение четырех лет. Задача — «строительство новой инфраструктуры ИИ для OpenAI в США».

Согласно заявлению OpenAI, «Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle и OpenAI» выступают в качестве первых технологических партнёров. Реализация началась в Техасе, а другие площадки по всей стране находятся в стадии оценки. В сообщении также говорится, что «Oracle, NVIDIA и OpenAI будут тесно сотрудничать для создания и эксплуатации этой вычислительной системы».

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На пресс-конференции, посвященной проекту, слухи о котором ходили с начала прошлого года, Сон и Альтман обратились непосредственно к Трампу, подчеркнув, что проект стал возможным только благодаря его победе на выборах.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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