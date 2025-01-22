Психологические последствия лесных пожаров в Калифорнии только начинают сказываться

Пожарные продолжают успешно контролировать лесные пожары, которые бушуют в Южной Калифорнии на протяжении нескольких недель. Однако, когда непосредственная угроза огня уменьшится, психологическое воздействие на людей сохранится в течение нескольких месяцев и даже лет, утверждают эксперты. Тысячи людей были эвакуированы, многие дома разрушены, и теперь восстановление социальных и психологических ресурсов – одна из актуальных задач.

Центры кризисной помощи в области психического здоровья уже отмечают резкий рост обращений, связанных с лесными пожарами, от жителей района Лос-Анджелеса. Эксперты дают прогнозы по поводу того, чего ждать пострадавшим, и какие ресурсы доступны для оказания помощи. Реклама

«Острое чувство неопределенности»

Национальная линия помощи по вопросам психического здоровья, 988, сообщила о пятикратном увеличении числа звонков из региона Лос-Анджелеса с момента начала пожаров 7 января по 15 января. По словам психолога и руководителя службы поддержки 988 Тиа Дол, люди испытывают страх, горе и острое чувство неопределенности. «Для Калифорнии это только начало сезона пожаров — что будет дальше?» — задается вопросом она.

Доктор Шайри Тернер, главный врач национальной сети поддержки психического здоровья Crisis Text Line, говорит, что количество текстовых сообщений из округа Лос-Анджелес увеличилось в первые недели года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большинство обращений связано со стрессом и тревогой. Консультанты оказывают помощь людям, которые борются с неопределенностью, не зная, будут ли они эвакуированы, чувством изоляции и горя из-за потери дома или разрушения привычного образа жизни.

Эмоциональные последствия лесных пожаров в краткосрочной перспективе

«В начале катастрофы люди в большей степени сосредоточены на вопросах эвакуации и безопасности своих домов,» — говорит Шари Синвелски, вице-президент отдела кризисной помощи в Didi Hirsch Mental Health Services. Однако через несколько недель и месяцев акцент смещается на эмоциональные и психологические аспекты, связанные с пережитым.

Столкнувшиеся с пожарами могут испытывать широкий диапазон эмоций, которые могут проявляться в виде физических симптомов, таких как учащенное сердцебиение или потные ладони. Они могут чувствовать стресс, грусть, тревогу, злость и страх, собранные воедино.

Важность поиска поддержки

Тем, кто нуждается в общении и поддержке, не обязательно обращаться только за профессиональной помощью к терапевту или психологу. «Ищите поддержку, будь то формальная терапия, обращение к друзьям и семье или поиск группы людей, прошедших через подобные испытания,» — утверждает Тернер из Crisis Text Line. Надежная социальная сеть может значительно снизить риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Даже имея поддержку, люди могут испытывать сложность в переживании потерь и страха, связанных с пожарами, и могут развить ПТСР. «Около 70% — 80% людей, переживших травму, не испытывают ПТСР, но порядка 20% — 30% подвержены ему,» — говорит Джастин Бейкер, доцент психиатрии и поведенческого здоровья.

Когда обратиться за профессиональной помощью

В первые дни или недели после пожаров люди испытывают инстинкт самосохранения, называемый реакцией борись или беги, который помогает сосредотачиваться и быть бдительными. Но если это состояние не проходит и становится навязчивым, мешает работе, учебе или взаимоотношениям, стоит рассмотреть возможность обращения к профессионалу.

Профессиональная интервенция может включать психотерапию, когнитивно-поведенческую терапию и другие методики. В лечении ПТСР специалисты стремятся обсуждать и снижать эмоциональные реакции на пережитое, тем самым уменьшая тревожность.

Другие способы начать восстановление

Оставаясь на связи с социальной сетью, важно не окунаться в бесконечные разговоры о катастрофе. «Не нужно уходить в крайности: избегать разговоров о пережитом или постоянно обсуждать только это,» — говорит Мозер. Техники внимательности также могут оказаться полезными.

Чтобы справиться с негативными мыслями и переживаниями, найдите способы бороться с ними, фокусируйтесь на том, что вы в безопасности.

Использование ментального путешествия во времени — представление о том, где вы будете через несколько месяцев — тоже может помочь. Кроме того, вы можете использовать технику, когда даете себе совет от имени другого человека, что может помочь увидеть ситуацию более объективно. Главное — оставить себе время для прожития эмоций и не пытаться их игнорировать или подавлять.

Если вы находитесь в кризисной ситуации, звоните по номеру 988 для консультации, поддержки и помощи в поиске ресурсов. Местные центры также готовы помочь, чтобы вы могли вернуться к привычной жизни.

Источник: Time