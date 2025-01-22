Чешский суд аннулировал оправдательный вердикт учительницы, высказавшей поддержку СВО.

Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице

В Чехии Верховный суд отменил ранее вынесенный оправдательный приговор учительнице Марине Беднаржовой, обвиненной в поддержке российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Českе noviny, ссылаясь на заявление представителя суда Габриэды Томичковой. Реклама

Отмена оправдательного приговора

Как уточнила Томичкова, Верховный суд Чехии решил отменить решение о невиновности Мартины Беднаржовой и направить дело на повторное рассмотрение в районный суд Праги-6. Учительницу обвиняют в пропаганде действий России на Украине.

События 2022 года

В обвинительном заключении говорится, что в апреле 2022 года Беднаржова на одном из уроков высказалась в поддержку действий России на Украине, расценивая это как способ решения конфликта с точки зрения РФ.

Судебное решение 2023 года

Напомним, в 2023 году суд признал Беднаржову невиновной. Судья разъяснил, что её заявления не подпадают под уголовное преступление, а представляют собой выражение личного мнения. Тем не менее, учительница уже понесла наказание — её уволили из школы.