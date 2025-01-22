Совместное предприятие ‘Stargate’ вложит инвестиции в ИИ-инфраструктуру США

ВАШИНГТОН — Президент Дональд Трамп во вторник отметил запуск совместного предприятия, целью которого является инвестирование до $500 миллиардов в инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом. Новый альянс был создан компаниями OpenAI, Oracle и SoftBank.

Новое образование, названное Stargate, приступит к строительству дата-центров и объектов по производству электроэнергии, необходимых для дальнейшего развития быстро развивающегося ИИ в штате Техас. Первоначальные вложения составят $100 миллиардов, и они могут возрасти до пяти раз. Реклама

«Это большие деньги и высококачественные люди», — отметил Трамп, добавив, что это является убедительным выражением уверенности в потенциале Америки при его новой администрации.

Вместе с Трампом на встречи в Белом доме присутствовали Масайоши Сон из SoftBank, Сэм Альтман из OpenAI и Ларри Эллисон из Oracle. Все трое выразили благодарность Трампу за содействие в реализации проекта, хотя строительство уже началось и его начало относится к 2024 году.

«Это будет самый важный проект нашей эпохи», — добавил Альтман, генеральный директор OpenAI.

Эллисон сообщил, что дата-центры уже находятся в процессе строительства, и на данный момент возводятся 10 из них. Председатель Oracle также связал этот проект с разработками в области цифрового здравоохранения, что позволит облегчить лечение таких заболеваний, как рак, за счет создания индивидуальных вакцин.

«Это начало золотого века», — заявил Сон, ссылаясь на слова Трампа о том, что США вступят в «золотой век» с его возвращением в Белый дом.

Сон, миллиардер из Японии, уже в декабре обязался инвестировать $100 миллиардов в проекты в США в течение следующих четырех лет. Ранее он вложил $50 миллиардов в новые инвестиции, включая крупную долю в проблемной компании по аренде офисов WeWork, еще до первого срока Трампа.

Хотя Трамп использовал аналогичные объявления, чтобы продемонстрировать, что его президентство способствует экономическому росту, ожидания крупномасштабного строительства дата-центров и электростанций, необходимых для развития ИИ, были задолго до этого, так как ИИ обещает повысить производительность за счет автоматизации, но при плохой реализации может привести к потере рабочих мест.

Изначальные планы по Stargate были разработаны еще при администрации Байдена. Tech новостное издание The Information впервые сообщило о проекте в марте 2024 года. OpenAI долгое время полагался на дата-центры Microsoft для создания своих систем ИИ, но все больше указывает на интерес к сооружению собственных дата-центров.

OpenAI в письме в Министерство торговли администрации Байдена осенью прошлого года подчеркнул, что планирование и получение разрешений для таких проектов «могут быть продолжительными и сложными, особенно для энергетической инфраструктуры».

Другими партнерами проекта являются Microsoft, инвестор MGX и производители микросхем Arm и NVIDIA, как следует из отдельных заявлений Oracle и OpenAI.

Стремление к строительству дата-центров началось еще до президентства Трампа. В октябре прошлого года финансовая компания Blackstone оценила, что США ожидают инвестиций в размере $1 триллиона в дата-центры за пять лет, с еще $1 триллионом глобальных вложений.

Эти оценки по инвестициям указывают, что значительная часть нового капитала пройдет через Stargate, так как OpenAI утвердился в качестве лидера в своей отрасли после запуска в 2022 году ChatGPT, чат-бота, который заворожил общественное воображение своей способностью отвечать на сложные вопросы и выполнять базовые бизнес-задачи.

Белый дом подчёркивает важность упрощения строительства новых объектов по производству электроэнергии в ожидании распространения ИИ, зная, что США участвуют в конкурентной гонке с Китаем за развитие этой технологии, всё более активно использующейся компаниями.

Тем не менее, регуляторная перспектива для ИИ остаётся несколько неопределённой, так как Трамп в понедельник отменил указ 2023 года, подписанный президентом Джо Байденом, о создании стандартов безопасности и маркировке содержимого, созданного ИИ, преследуя цели по установлению ограждений от возможных рисков технологии для национальной безопасности и экономического благополучия.

Политические издания CBS News первыми сообщили о том, что Трамп объявит о вложениях в ИИ.

Сторонник Трампа Илон Маск, обладающий состоянием более $400 миллиардов, был одним из первых инвесторов OpenAI, но позднее оспорил её переход к статусу коммерческой компании и основал собственную компанию по разработке ИИ xAI. Маск также возглавляет «Департамент эффективности правительства», созданный официально в понедельник Трампом с целью сокращения государственных расходов.

Ранее в январе Трамп объявил о вложении $20 миллиардов компанией DAMAC Properties в Объединённых Арабских Эмиратах для строительства дата-центров, связанных с ИИ.

Источник: Time