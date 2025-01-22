В марте 2027 года в кинотеатрах состоится премьера фильма «Соник 4»

Четвертый фильм о Сонике получил официальную дату выхода: 19 марта 2027 года, как сообщает Variety. Вскоре после выхода успешного фильма «Соник в кино 3» в декабре прошлого года появилась новость о том, что на стадии разработки находится «Соник в кино 4». На тот момент сообщалось лишь, что премьера намечена на весну 2027 года.

Фильмы о Сонике на протяжении многих лет привлекают актеров мирового уровня. Джим Керри, исполнивший роль доктора Роботника во всех трех фильмах, Идрис Эльба в роли Наклза и Киану Ривз в роли Шэдоу добавили свои имена к звездному составу. Сцена после титров в третьей части намекает на то, что в сериале могут появиться и другие любимцы публики. Это создает предпосылки для громких анонсов кастинга четвертой части. Реклама

Дата выхода «Соник в кино 4» 19 марта 2027 года означает, что премьера состоится через год после второй части «Супербратьев Марио», которая должна выйти 3 апреля 2026 года.

Источник: TheVerge