Дональд Трамп помиловал основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих ключевых предвыборных обещаний, особенно значимое для представителей криптовалютного сообщества, — он смягчил приговор Россу Ульбрихту, основателю Silk Road.

В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп сообщил: «Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы уведомить ее, что благодарность за поддержку мне и либертарианскому движению была выражена в форме полного и безусловного помилования ее сына, Росса». Реклама

Это решение означает скорое освобождение Ульбрихта, который в 2015 году был осужден за участие в преступном бизнесе, распространение наркотиков и другие связанные с его деятельностью преступления, совершенные при работе на площадке даркнета Silk Road. Он получил пожизненный срок лишения свободы без права на досрочное освобождение.

Дело Ульбрихта стало символом для многих представителей криптовалютной среды, которые отмечают, что он сам не занимался продажей наркотиков или других запрещенных товаров, а лишь предоставлял платформу для таких сделок.

Еще в мае, будучи кандидатом, Трамп в ходе своего выступления на съезде Либертарианской партии пообещал освободить Ульбрихта в первый же день своего нового президентского срока.

После оглашения новости о помиловании цена биткоина (BTC) быстро пошла вверх. Это может свидетельствовать о том, что наряду с потоком подписанных президентом указов, данное решение указывает на его намерение выполнять предвыборные обещания.

Одним из таких обещаний была более благоприятная политика регулирования криптовалют, включая возможность создания стратегического резерва биткоина.

Источник: CoinDesk