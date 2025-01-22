Samsung и Meta изучают возможность оснащения наушников камерами, вслед за Apple.

Камеры в наушниках: новый шаг в развитии технологий

Не для фотографий или видео: дополнительный аналитический инструмент для ИИ Реклама Камеры в наушниках рассматриваются как вспомогательный вход для искусственного интеллекта, а не для записи изображений и видео. Meta не удовлетворена текущим прогрессом Компанию Meta не устраивают текущие достижения в этой области, несмотря на активное развитие проекта. Планы Samsung остаются в тайне Информация о проекте Samsung по оснащению наушников камерами пока не раскрыта.

Apple не единственная компания, интересующаяся внедрением камер в наушники. В прошлом году появлялись сообщения о том, что Apple экспериментирует с инфракрасными камерами в AirPods, планируя их использование для информирования ИИ и создания аудиоаналога умных очков. В соответствии с новым отчетом, и Meta, и Samsung также проявляют интерес к этой технологии, но на данном этапе сталкиваются с определенными трудностями.

Продолжение экспериментов:

Meta разрабатывает систему, похожую на Apple, которая анализирует окружающий мир и предоставляет информацию ИИ-ассистентам. Пользователь сможет навести наушники на объект и получить его анализ. Есть сравнения с очками Ray-Ban от Meta, но эти устройства всё ещё остаются далеким будущим. Meta сталкивается с рядом проблем, включая неудобства для людей с длинными волосами и неудачные ракурсы камер в устройствах, известных как «Камера-наушники».

Что касается Samsung, «знающие люди» сообщают о возможных планах на создание версии наушников с встроенными камерами, однако детали проекта остаются загадкой.

Альтернатива умным очкам:

Камеры в наушниках могут стать выгодной альтернативой умным очкам дополненной реальности, поскольку многие люди, не носящие очки, могут отказаться от внедрения подобных гаджетов в повседневную жизнь. С другой стороны, наушники являются привычным аксессуаром для многих, и их потенциальное оснащение камерами может решить вопросы предпочтений пользователей. Однако, и у этой технологии есть свои вызовы, такие как взаимодействие с волосами и шляпами.

Заключение:

Пока неизвестно, будет ли доступна опция отключения камер для тех, кто не хочет передавать данные в ИИ своего телефона. Такой вариант развития событий всё ещё в будущем.

Источник: TechRadar