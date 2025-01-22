Samsung Galaxy Unpacked 2025: прямая трансляция и последние обновления с мероприятия

Анонс новых телефонов Samsung Galaxy S25

Samsung анонсирует свои новые телефоны Galaxy S25. Мы будем сообщать все обновления по мере их поступления. Вы также можете посмотреть это событие в видео ниже, как только оно начнется в 13:00 по восточноамериканскому времени / 10:00 по тихоокеанскому времени. Реклама

Ожидания от мероприятия

Ожидается, что Samsung затронет тему искусственного интеллекта. Это одна из наиболее обсуждаемых тем в мире технологий, на которую компании тратят значительные средства. Google, Apple, Microsoft и другие проводили аналогичные мероприятия, где делились своими подходами к внедрению искусственного интеллекта в свои программные продукты.

Следите за обновлениями

Какие бы новости ни появились, мы оперативно представим всю необходимую информацию здесь.

Источник: TheVerge