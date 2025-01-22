Обзор Samsung Galaxy S25: за гранью настоящего и в ожидании будущего

22.01.2025
Обзор Samsung Galaxy S25: за гранью настоящего и в ожидании будущего Обзор Samsung Galaxy S25: за гранью настоящего и в ожидании будущего

Обзор Galaxy S25

Внешний вид и камера

Galaxy S25 по-прежнему сохраняет дизайн и камеры, аналогичные прошлогодней модели Galaxy S24. Это может разочаровать тех, кто ожидал значительных изменений в визуальной части устройства.

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Особенности устройства

  • Искусственный интеллект
    Главное новшество текущей модели — внедрение технологий искусственного интеллекта. Однако, чтобы воспользоваться его возможностями, пользователям стоит позаботиться о первоначальной настройке и обучении системы.

Цена

Стоимость устройства остается на уровне предыдущей модели, что может повлиять на решение покупателя в пользу обновления.

Подводя итог, Galaxy S25 отличается небольшими улучшениями, среди которых выделяется технологическая составляющая, но в остальном устройство остается неизменным.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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