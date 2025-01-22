Обзор Samsung Galaxy S25: за гранью настоящего и в ожидании будущего

Обзор Galaxy S25
Внешний вид и камера
Galaxy S25 по-прежнему сохраняет дизайн и камеры, аналогичные прошлогодней модели Galaxy S24. Это может разочаровать тех, кто ожидал значительных изменений в визуальной части устройства.
Особенности устройства
- Искусственный интеллект
Главное новшество текущей модели — внедрение технологий искусственного интеллекта. Однако, чтобы воспользоваться его возможностями, пользователям стоит позаботиться о первоначальной настройке и обучении системы.
Цена
Стоимость устройства остается на уровне предыдущей модели, что может повлиять на решение покупателя в пользу обновления.
Подводя итог, Galaxy S25 отличается небольшими улучшениями, среди которых выделяется технологическая составляющая, но в остальном устройство остается неизменным.
Источник: TechRadar