Обзор Samsung Galaxy S25: за гранью настоящего и в ожидании будущего

Обзор Galaxy S25

Внешний вид и камера

Galaxy S25 по-прежнему сохраняет дизайн и камеры, аналогичные прошлогодней модели Galaxy S24. Это может разочаровать тех, кто ожидал значительных изменений в визуальной части устройства. Реклама

Особенности устройства

Искусственный интеллект

Главное новшество текущей модели — внедрение технологий искусственного интеллекта. Однако, чтобы воспользоваться его возможностями, пользователям стоит позаботиться о первоначальной настройке и обучении системы.

Цена

Стоимость устройства остается на уровне предыдущей модели, что может повлиять на решение покупателя в пользу обновления.

Подводя итог, Galaxy S25 отличается небольшими улучшениями, среди которых выделяется технологическая составляющая, но в остальном устройство остается неизменным.

Источник: TechRadar