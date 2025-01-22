Пять последствий новых инициатив Трампа для сегмента электромобилей в США

Дональд Трамп намерен отменить политику в отношении электромобилей, внедренную Байденом

Дональд Трамп объявил о введении «национального энергетического чрезвычайного положения».

Расходы на инфраструктуру зарядки электромобилей будут приостановлены.

В то время как инаугурация 47-го президента США была, возможно, омрачена присутствием большого числа представителей технологических компаний и мировых лидеров с сомнительной репутацией, Дональд Трамп не терял времени зря и сразу начал работать. Вступив в Белый дом, он подписал ряд указов.

Дональд Трамп заявил многочисленной аудитории, собравшейся на арене в Вашингтоне, что он отменит «80 разрушительных и радикальных исполнительных действий предыдущей администрации». Реклама

«Соединенные Штаты не будут подрывать свои собственные отрасли, пока Китай загрязняет природу безнаказанно», — отметил он, вызывая бурные аплодисменты.

Некоторые из этих действий будут направлены на отмену мер предыдущей администрации Байдена, связанных с охраной окружающей среды, продвижением электромобилей и предотвращением дальнейшей добычи нефти.

Новый президент, вероятно, будет жестко подходить к вопросу электромобилей и инфраструктуры вокруг них. Рассмотрим, как эти первые исполнительные указы могут повлиять на будущее электромобилей в США.

Электромобили, вероятно, станут дороже

Хотя он ошибочно назвал ряд инициатив Байдена в отношении электромобилей «обязательными» (в отличие от Европы, такие обязательства отсутствуют в США), Трамп стремится устранить «несправедливые субсидии и другие необдуманные рыночные искажения, вводимые правительством, которые отдают предпочтение электромобилям перед другими технологиями».

Читайте между строк: федеральные налоговые льготы на покупку новых электромобилей, вероятно, будут снижены или полностью отменены.

Указы Трампа также ослабят ограничения на выбросы выхлопных газов и поддержат новые проекты по добыче нефти, что указывает на то, что в ближайшем будущем бензиновые автомобили останутся самыми доступными для покупки и эксплуатации.

Публичная зарядка электромобилей станет труднее

Замедлить такую огромную отрасль, как автомобильная, сложно, и годы стимулирования новых покупателей электромобилей в Северной Америке приведут к увеличению количества электромобилей на дорогах в ближайшие месяцы и годы.

Это нормально, пока инфраструктура зарядки продолжает расти, чтобы поддержать рост числа клиентов, но указ Трампа, похоже, сделает обратное.

Все средства для зарядных станций электромобилей, предоставляемые через Национальную программу инфраструктуры электромобилей, будут приостановлены, пока администрация Трампа пересматривает их «процедуры, политику и программы для выдачи грантов, кредитов, контрактов или любых других финансовых выплат».

Приостановка фондов приведет к замедлению развертывания новых общественных зарядных станций и возможному отказу от крупных общественных проектов, что оставит инфраструктуру зарядки на плечах частных лиц через установку пунктов зарядки на дому.

Потребительский выбор будет ограничен

Администрация Байдена уже лишила американцев возможности приобретать более доступные электромобили, произведенные в Китае, начав с введения крупных торговых пошлин на них, а затем фактически запрещая их под видом защиты национальной безопасности.

Пока неизвестно, сохранит ли Трамп эти меры, но он уже пригрозил введением 25-процентной пошлины на торговлю с Мексикой и Канадой — важными регионами для производства и экспорта электромобилей.

Электромобилям будет труднее заряжаться с использованием чистой энергии

Святая цель владения электромобилем — возможность дешево пополнять заряд батареи из возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и гидроэнергия, так как это не требует сжигания ископаемых ресурсов для производства электроэнергии, что существенно снижает углеродный след.

Однако декларация Трампа о национальном энергетическом чрезвычайном положении предполагает временное изъятие участков на шельфе из-под аренды для использования силы ветра.

Инновации замедлятся, и Китай будет продолжать лидировать

Хотя многие из указов Трампа окажут прямое воздействие на потенциальных покупателей электромобилей в Северной Америке, они также окажут влияние на остальной мир.

Отказ от участия в Парижском климатическом соглашении означает, что США больше не обязуются замедлять разрушительные последствия изменений климата. Исключение электромобилей из числа приоритетов делает их менее привлекательным вариантом для автопроизводителей из США, что снижает их стремление к инновациям в этой области.

Многие традиционные автопроизводители уже значительно отстают от китайских конкурентов в области технологий электромобилей, и это отставание, безусловно, будет только увеличиваться, если одна из мировых сверхдержав отвернется от электрификации.

Источник: TechRadar