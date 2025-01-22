Америка, извини! VPN не спасет тебя от отключения TikTok

В последние дни в США наблюдается значительный рост использования VPN из-за новостей о блокировке TikTok, однако оказалось, что даже лучшие VPN-сервисы не всегда могут помочь миллионам американцев получить доступ к этой популярной соцсети.

Текст «Извините, TikTok сейчас недоступен» будет еще какое-то время в памяти 170 миллионов американцев, пострадавших от блокировки. Китайская компания ByteDance заблокировала доступ к видеосервису в США ранним воскресным утром после истечения срока действия соответствующего закона. Многие ожидали, что блокировка TikTok будет обойдена с помощью виртуальной частной сети (VPN), но это оказалось не так. Реклама

Хотя компания ByteDance начала восстановление сервиса в воскресенье, остаются вопросы: почему лучшие VPN не помогли в данной ситуации и что делать американцам, если такое случится снова?

VPN и блокировки TikTok

Виртуальная частная сеть (VPN) — это программа, которая шифрует ваше интернет-соединение и скрывает ваш реальный IP-адрес. Подключение к серверу VPN, расположенному за пределами вашей страны, обычно позволяет обходить различные гео-ограничения в интернете. Это создает иллюзию, что вы пользуетесь сетью из другого места.

Из-за блокировки TikTok многие американцы в минувшие выходные начали массово скачивать VPN-программы. Так, Proton VPN зафиксировал значительное увеличение количества пользователей из США за это время. Аналогичную картину наблюдали и в NordVPN.

Согласно данным исследования Top10VPN, спрос на VPN в США вырос более чем в восемь раз начиная с раннего воскресного утра. Эксперты на vpnMentor также отметили рост спроса, который достиг своего максимума вскоре после отключения приложения в стране.

Рост использования VPN часто наблюдается после введения ограничений на социальные сети. За прошлый год Proton VPN зафиксировал многочисленные всплески спроса на свои услуги по всему миру.

Так почему же VPN оказались неэффективными для обхода блокировки TikTok в США?

Особенности блокировки TikTok в США

Точной информации о способе реализации блокировки нет, но, судя по всему, она была не совсем стандартной. Многие пользователи сталкивались с трудностями при доступе к TikTok даже с использованием VPN.

Представитель Top10VPN Саймон Миглиано пояснил, что блокировка могла бы быть связана с использованием данных SIM-карт для определения пользователей из США, несмотря на использование VPN. Это может объяснить, почему с настольных компьютеров доступ был легче, чем с мобильных устройств.

Управляющий директор Proton VPN Дэвид Питерсон добавил, что блокировка, осуществляемая самим приложением, отличается от обычного IP-блокирования, так как приложение имеет больше информации о пользователях для их идентификации.

При этом интернет-обозреватель NetBlocks не обнаружил признаков ограничений на уровне сети со стороны американских интернет-провайдеров; блокировка была вызвана деактивацией сервиса самим TikTok.

Для сравнения, в Венесуэле правительство просто заблокировало домен TikTok, и VPN не испытывали проблем с обходом этих ограничений.

Как получить доступ к TikTok в США

На текущий момент TikTok постепенно восстанавливает свою работу в США, что позволяет пользователям заново получить доступ к приложению без необходимости в обходных путях. Однако, в случае последующих блокировок, полезно будет знать, какие дополнительные шаги можно предпринять.

Питерсон из Proton рекомендует использовать VPN и регистрироваться в TikTok из другой страны. Для некоторых пользователей эффективным решением стало создание нового аккаунта вне США с загрузкой контента заново, что позволяло обойти блокировку.

Чтобы упростить задачу, рекомендуется использовать VPN на устройстве, не привязанном к SIM-карте.

Источник: TechRadar