Пошаговое руководство: Как я провожу исследование контента

Люблю заниматься исследованием содержания — что может быть более увлекательным, чем исследовать несколько тем в Google?
Конечно, хороший маркетинговый контент основывается не только на результатах поиска в Google. Я составил руководство из шести шагов, как я провожу свои исследования контента для блогов HubSpot на примере из реальной жизни.
Что такое исследование контента?
Исследование контента — это систематический процесс сбора информации для создания ценного контента, который удовлетворяет потребности ваших читателей, помогает достичь бизнес-целей и занимает высокие позиции в результате поиска.
С одной стороны, исследование контента — это действительно исследование контента, но это обманчиво простой термин для более сложного процесса, чем просто несколько поисковых запросов в Google.
Почему исследование контента важно?
Вдумчивое и тщательное исследование принесет вам убедительный, увлекательный и действительно полезный контент. Вы, вероятно, уже проводите исследования ключевых слов и знакомы с экспертами в вашей компании или сети. Исследование контента свяжет все эти точки.
И выражение «действительно полезный» здесь невозможно переоценить. Если вы понимаете намерения пользователей и можете отвечать на их вопросы, вы устанавливаете авторитет вашего бренда, привлекаете возвратных посетителей и демонстрируете Google, что разбираетесь в теме.
Компоненты исследования контента
Подшаги исследования в области маркетинга могут несколько отличаться в зависимости от вашего проекта и области, но есть несколько основ, которые являются фундаментальными для отличного контента.
Исследование ключевых слов
Начните с самого начала. Исследование ключевых слов — это ворота к анализу намерений пользователей, которые отвечают не только на их первоначальные вопросы, но и на последующие (и, возможно, на те, о которых они и не подозревали).
Исследование аудитории
Вы, вероятно, уже знаете, кто ваша целевая аудитория, и даже можете иметь портреты клиента. Учитывайте также поисковые намерения и последующие вопросы.
Исследование конкурентов
Вы, скорее всего, обнаружите некоторые конкурентов в ходе исследования ключевых слов. Инструмент анализа конкурентов может помочь вам понять, что отличает лидеров от остальных.
Тематическое исследование
Начните с надежных источников информации. Будьте осмотрительны в выборе источников и авторов.
Эксперты по теме
Собеседование с экспертами в своей области может предложить вам новые идеи, вдохновение и важные цитаты, которые улучшат ваш контент.
Анализ эффективности
После публикации уделите время анализу вашего контента с точки зрения ключевых показателей производительности. Это поможет скорректировать будущую стратегию содержания и укреплять позиции.
Как проводить исследование контента
Используя недавний пример про B2B-рассылки, я расскажу, как проводил исследование контента.
Шаг 1. Исследуйте ключевые слова и намерения аудитории.
Используйте инструменты для анализа ключевых слов, чтобы определить, что ищут пользователи, и адаптируйте свою статью для максимальной пользы.
Шаг 2. Исследуйте конкурентов.
Определите сайты и публикации, которые занимают лидирующие позиции по вашим ключевым словам.
Шаг 3. Учитывайте собственный опыт.
Поделитесь своими личными наблюдениями и выводами.
Шаг 4. Изучите тему и текущие тренды.
Исследуйте доступные данные и новые материалы из надежных научных источников, чтобы обогатить свой контент.
Шаг 5. Проведите интервью с экспертами.
Найдите экспертов, которые могут предложить уникальные инсайты и укрепить вашу статью их авторитетными мнениями.
Шаг 6. Анализируйте успех.
Регулярно проверяйте метрики успешности вашего контента для выявления положительных трендов и уточнения будущей стратегии.
Уверенное исследование
Теперь у вас есть твёрдая основа для проведения исследовательской работы в контенте, понимая, каким путём двигаться для достижения наилучших результатов.
Источник: HubSpot