Пошаговое руководство: Как я провожу исследование контента

Люблю заниматься исследованием содержания — что может быть более увлекательным, чем исследовать несколько тем в Google?

Конечно, хороший маркетинговый контент основывается не только на результатах поиска в Google. Я составил руководство из шести шагов, как я провожу свои исследования контента для блогов HubSpot на примере из реальной жизни. Реклама

Что такое исследование контента?

Исследование контента — это систематический процесс сбора информации для создания ценного контента, который удовлетворяет потребности ваших читателей, помогает достичь бизнес-целей и занимает высокие позиции в результате поиска.

С одной стороны, исследование контента — это действительно исследование контента, но это обманчиво простой термин для более сложного процесса, чем просто несколько поисковых запросов в Google.

Почему исследование контента важно?

Вдумчивое и тщательное исследование принесет вам убедительный, увлекательный и действительно полезный контент. Вы, вероятно, уже проводите исследования ключевых слов и знакомы с экспертами в вашей компании или сети. Исследование контента свяжет все эти точки.

И выражение «действительно полезный» здесь невозможно переоценить. Если вы понимаете намерения пользователей и можете отвечать на их вопросы, вы устанавливаете авторитет вашего бренда, привлекаете возвратных посетителей и демонстрируете Google, что разбираетесь в теме.

Компоненты исследования контента

Подшаги исследования в области маркетинга могут несколько отличаться в зависимости от вашего проекта и области, но есть несколько основ, которые являются фундаментальными для отличного контента.

Исследование ключевых слов

Начните с самого начала. Исследование ключевых слов — это ворота к анализу намерений пользователей, которые отвечают не только на их первоначальные вопросы, но и на последующие (и, возможно, на те, о которых они и не подозревали).

Исследование аудитории

Вы, вероятно, уже знаете, кто ваша целевая аудитория, и даже можете иметь портреты клиента. Учитывайте также поисковые намерения и последующие вопросы.

Исследование конкурентов

Вы, скорее всего, обнаружите некоторые конкурентов в ходе исследования ключевых слов. Инструмент анализа конкурентов может помочь вам понять, что отличает лидеров от остальных.

Тематическое исследование

Начните с надежных источников информации. Будьте осмотрительны в выборе источников и авторов.

Эксперты по теме

Собеседование с экспертами в своей области может предложить вам новые идеи, вдохновение и важные цитаты, которые улучшат ваш контент.

Анализ эффективности

После публикации уделите время анализу вашего контента с точки зрения ключевых показателей производительности. Это поможет скорректировать будущую стратегию содержания и укреплять позиции.

Как проводить исследование контента

Используя недавний пример про B2B-рассылки, я расскажу, как проводил исследование контента.

Шаг 1. Исследуйте ключевые слова и намерения аудитории.

Используйте инструменты для анализа ключевых слов, чтобы определить, что ищут пользователи, и адаптируйте свою статью для максимальной пользы.

Шаг 2. Исследуйте конкурентов.

Определите сайты и публикации, которые занимают лидирующие позиции по вашим ключевым словам.

Шаг 3. Учитывайте собственный опыт.

Поделитесь своими личными наблюдениями и выводами.

Шаг 4. Изучите тему и текущие тренды.

Исследуйте доступные данные и новые материалы из надежных научных источников, чтобы обогатить свой контент.

Шаг 5. Проведите интервью с экспертами.

Найдите экспертов, которые могут предложить уникальные инсайты и укрепить вашу статью их авторитетными мнениями.

Шаг 6. Анализируйте успех.

Регулярно проверяйте метрики успешности вашего контента для выявления положительных трендов и уточнения будущей стратегии.

Уверенное исследование

Теперь у вас есть твёрдая основа для проведения исследовательской работы в контенте, понимая, каким путём двигаться для достижения наилучших результатов.

Источник: HubSpot