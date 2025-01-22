Экс-золовка Пита Хегсета заявила в Сенате, что он подвергал насилию свою вторую жену.

ВАШИНГТОН — Сенаторы, рассматривающие кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, получили заявление от бывшей золовки, в котором она обвиняет одного из ведущих Fox News в жестоком обращении со своей второй женой, вплоть до угроз её безопасности. Хегсет отрицает эти обвинения.

Даниэль Хегсет, ранее состоявшая в браке с братом кандидата, в своём заявлении, полученном Associated Press, утверждает, что Пит Хегсет “непригоден” для руководства Министерством обороны, основываясь на собственных наблюдениях и услышанных фактах. Она рассказала, что впервые передала свои обвинения в ФБР в декабре, но обеспокоена тем, что эти сведения не были предоставлены Конгрессу, в то время как сенаторы рассматривают кандидатуру Хегсета на этот пост. Реклама

В заявлении описывается обращение Хегсета со второй женой Самантой и упоминается повторяющееся пьянство, а также наличие кодового слова, которым Саманта могла обозначить опасность. Даниэль Хегсет сообщила, что Саманта отправила ей это слово в 2015 или 2016 году, после чего она обратилась за помощью к третьему лицу.

«Я приняла решение выступить публично, несмотря на личные жертвы, так как глубоко обеспокоена тем, что подтверждение кандидатуры Хегсета будет означать для наших вооружённых сил и страны», — заявила она.

Адвокат Пита Хегсета категорически отвергает обвинения. Тим Паралаторе назвал заявление запоздалыми обвинениями от бывшего родственника с личной неприязнью ко всей семье Хегсетов.

«Сэм так и не выдвинула никаких обвинений в жестоком обращении, она подписала судебные документы, подтверждающие отсутствие насилия, и недавно подтвердила это в интервью для ФБР», — говорится в его заявлении. «Запоздалые обвинения Даниэль Дитрих, крайней левой демократки, в разводе с братом Хегсета и которой никогда не нравилась семья Хегсет, ничего не меняют».

Заявление было подано по запросу сенатора Джека Рида из Род-Айленда, старшего демократа в Комитете Сената по вооружённым силам. Он сообщил, что запросил заявление, чтобы получить «личные сведения о пригодности Хегсета к этому важному посту».

В своём заявлении Даниэль Хегсет утверждает, что брак Хегсета с Самантой был жестоким. Она упомянула, что в 2014 году Саманта рассказала ей о случае, когда она спряталась в шкафу из-за страха за свою безопасность. Даниэль соглашается, что не была свидетелем физического или сексуального насилия со стороны Пита Хегсета по отношению к его жене.

«Я верю тому, что сказала мне Саманта, потому что её слова совпадают с моими личными наблюдениями за хаотичным и агрессивным поведением Хегсета на протяжении многих лет», — заявила она.

Саманта Хегсет и её адвокат не ответили на запросы о комментариях. Юрист Даниэль Хегсет отметил, что она не будет давать дополнительных комментариев.

В заявлении для NBC News, первой опубликовавшей информацию о заявлении, Саманта Хегсет сообщила, что в её браке не было физического насилия и это будет её единственным заявлением по этому поводу.

Саманта и Пит Хегсет в 2021 году в рамках развода подписали документы в суде Миннесоты, в которых сказано, что ни один из них не является жертвой домашнего насилия.

Руководители республиканцев выразили сомнения, что новые обвинения повлияют на их поддержку кандидатуры Хегсета. Во вторник вечером они продолжили процедуру утверждения его кандидатуры, приняв важный процессуальный шаг для подтверждения до конца недели.

«Похоже на отчаянную уловку со стороны демократов, движимых крайне левыми, потому что они знают, что у нас есть достаточно голосов для утверждения», — сказал сенатор Джон Барассо, заместитель руководителя республиканцев.

На вопрос, изменят ли новые обвинения голосование по Хегсету, он ответил: «Нет».

Сенатор Джон Корнин из Техаса сказал, что знает об обвинениях и сравнил данную ситуацию с обвинениями против Бретта Кавано во время его слушаний по утверждению на пост судьи Верховного суда, где он в итоге был утверждён.

«Мне нечего добавить», — сказал Корнин. «Я участвовал в слушаниях по Кавано, когда многие высказывали ложные обвинения».

Ещё до слушаний Хегсета возникли вопросы о полномочиях проверки ФБР, и некоторые утверждали, что она не включала опрос тех, кто выдвигал против него обвинения. Демократы настаивали на более глубоком расследовании ФБР.

На слушаниях Хегсет не дал прямого ответа на вопросы о своём пьянстве, заявив, что это часть ведённой против него кампании.

Решение, сколько информации об Хегсете следует собрать и предоставить, оставалось за переходной командой Трампа.

Информация из заявления не была доведена до лидеров Комитета по вооружённым силам при предыдущем информировании о результатах проверки Хегсета, сообщил источник, знакомый с содержанием брифинга.

«Как я говорил в течение последних месяцев, сообщения об истории Хегсета, связанной с обвинениями в сексуальном насилии, злоупотреблении алкоголем и публичном неподобающем поведении, требуют тщательной проверки», — сказал Рид. «Я обеспокоен, что процесс проверки был недостаточен и это заявление подтверждает мои опасения».

На слушаниях Хегсет столкнулся с вопросами о своём поведении, включая избыточное пьянство, внебрачные связи и обвинения в сексуальном насилии, которые он отвергает.

Он пообещал не пить во время работы и отверг обвинения в сексуальном насилии в 2017 году, но признал выплату женщине по соглашению. По данным из судебных документов и его публикаций в социальных сетях, тогда он проходил через процесс развода.

В заявлении Даниэль Хегсет также утверждала, что Пит Хегсет, будучи под воздействием алкоголя, несколько раз выкрикивал «нет значит да», когда они покидали бар.

«Я посчитала, что он таким образом оправдывает неконсенсуальный секс», — сказала Даниэль Хегсет в заявлении.

Источник: Time