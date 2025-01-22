Panasonic представила четыре модели 4K/60p видеокамер с 25-кратным зумом

Panasonic продвигает новые видеокамеры

Компания Panasonic продолжает поддерживать линейку видеокамер, несмотря на популярность камер с взаимозаменяемыми объективами. После обновления нескольких потребительских моделей, Panasonic представила четыре профессиональные 4K камеры.

Новые модели

Видеокамеры Panasonic AG-CX20, HC-X2100, HC-X1600 и HC-X1200 обладают рядом общих характеристик. Все четыре устройства способны записывать видео в формате 4K/60p с цветопередачей 4:2:0 и 10-битной глубиной, используя 24-кратный оптический зум (эквивалент 25-600 мм в формате 35 мм). Все новинки оснащены пятирежимной гибридной оптической стабилизацией изображения, встроенным нейтральным светофильтром, дизайном для рассеивания тепла, двумя кольцами ручного управления, двойными слотами для SD-карт и разъемом USB-C для подачи питания. Реклама

Модель HC-X1600

Модель HC-X1600 дополнительно предлагает встроенный Wi-Fi, запись в формате 4:2:2, поточное видео FHD, наклонный видоискатель, два входа XLR, светодиодный светильник и совместимость с отсоединяемой ручкой.

Модель HC-X2100

HC-X2100 включает все возможности HC-X1600, а также имеет 3G SDI-Out, одновременный выход SDI/HDMI, Ethernet порт и возможность записи в двух кодеках. В комплекте также идет ручка.

Модель AG-CX20

Завершает линейку камкордеров модель AG-CX20. Она предлагает поддержку microP2, совместимость с HDNI и P2 MXF. После обновления прошивки будет поддерживаться протокол SRT.

Общие характеристики и новшества

Все модели оснащены встроенным объективом: диапазон 25-600 мм с интеллектуальным цифровым зумом, позволяющим достигать 32-кратного зума в режиме 4K и 48-кратного в FHD. Проприетарная система «4-Drive Lens System» обеспечивает независимое движение четырех групп линз, создавая мощный зум в компактном корпусе. Объектив работает с интегрированным ND-фильтром, предлагающим уровни мощности в 1/4, 1/16 и 1/64.

Все камеры обеспечивают «высокоскоростной и высокоточный автофокус,» включая детектирование лиц AF/AE. Panasonic обещает превосходную скорость фокусировки и производительность отслеживания.

Новые возможности и связь с гаджетами

Помимо всех обновлений, камеры получат новый режим записи с низким битрейтом для FHD MP4, что станет возможным благодаря обновлению прошивки. Этот режим позволит записывать при 28 Мбит/с на 59,94 к/с, 24 Мбит/с при 23,98 к/с и 20 Мбит/с при 29,97 к/с. Также доступен новый режим плавного увеличения, замедленный почти в 2,8 раза для более точной работы. Камеры теперь поддерживают новое отображение линии композиции и могут работать с приложением для смартфонов HC-ROP для удаленного просмотра в реальном времени.

Цены и доступность

Новые камеры Panasonic появятся в продаже в начале марта. HC-X1200 будет предлагаться за $1299.99, HC-X1600 – за $1699.99, а HC-X2100 – за $2199.99. Цены на модель AG-CX20 пока не объявлены.

Фотографии: Panasonic