По слухам, один из самых неудачных Resident Evil может получить очередное переиздание по оценке ESRB

Resident Evil 6 может получить переиздание на современных консолях

Реверсия на «Xbox Series»

Скорее всего, это будет ремастер, а не ремейк

Согласно новым данным, старая игра из серии Resident Evil может быть переиздана на текущем поколении консолей. На этот раз речь идёт о Resident Evil 6, который считается многими фанатами самым слабым из основных выпущенных игр франшизы.

На сайте ESRB была замечена новая возрастная классификация игры для платформ «Xbox Series». Если эта информация подтвердится, то можно предположить, что ужастик 2012 года может также появиться на PS5, а потенциально и на Nintendo Switch 2. Реклама

Заметим, что это уже не первое переиздание Resident Evil 6 на более современные системы. Изначально выпущенная для PS3 и Xbox 360, игра впоследствии была адаптирована для PS4, Xbox One и Nintendo Switch вместе с Resident Evil 4 и 5. Однако на данный момент нет информации о классификации этих игр для текущих систем.

Вероятнее всего, новое издание Resident Evil 6 не будет расцениваться как полноценный ремейк, как это произошло с Resident Evil 2 и Resident Evil 4. Это связано не только с очередностью (ведь Resident Evil 5 остаётся пропущенным), но и с тем, что возможный интерес к ремейку одной из слабейших игр в серии маловероятен.

Скорее всего, фанаты могут рассчитывать на ремастер: поддержка 4K-разрешения при 120Hz, онлайн-кооператив для всех кампаний, а также на включение всех ранее выпущенных DLC без дополнительной платы.

Отрадно видеть, что Capcom стремится сохранить свои старые игры, адаптируя их для современных платформ. Разработчик уже сделал это с другими классическими играми, поддерживая их в коллекциях, таких как Marvel vs. Capcom. Однако с учётом того, что версии Resident Evil 6 для PS4 и Xbox One уже совместимы с современными системами, это переиздание может оказаться не столь значительным событием.

Источник: TechRadar