Обзор Oclean X Ultra S: разговор о новейшем уровне ухода за полостью рта

Обзор Oclean X Ultra S

Я довольно долго следил за зубными щетками Oclean и был впечатлен тем, как быстро они стали популярными на некоторых рынках. Oclean X Pro мы уже считаем одной из лучших электрических зубных щеток, поэтому я был рад, когда в ноябре 2024 года Oclean X Ultra S, наконец, появился в Австралии, где я нахожусь, после выпуска в США в апреле 2024 года.

Умные функции и работа

Oclean X Ultra S — это звуковая электрическая зубная щетка с множеством умных функций. Она использует технологию костной проводимости, чтобы в реальном времени давать вам голосовую обратную связь, помогая вам правильно чистить зубы. Я использую ее с того момента, как она появилась в Австралии в конце прошлого года, и практически нет дня, когда бы меня не «ругали» за неправильное использование. Реклама

Когда я говорю «ругали», я имею в виду, что голосовые оповещения звучат как одергивание, напоминающее четырехлетнего ребенка. Вы слышите такие команды, как «слишком сильное давление» или, как было несколько раз у меня, «держите щетку под углом в 45 градусов». Конечно, невозможно измерить такой угол, когда вы чистите зубы, не так ли? Хотя меня не ругали за слишком быструю чистку, для этого тоже существует напоминание. Самая распространенная команда от X Ultra S — «поменяйте зону» каждые 30 секунд.

Личное восприятие

Несмотря на то, что иногда она звучит как капризный ребенок, я думаю, что голосовая обратная связь полезна, поскольку со временем она улучшила мои привычки чистки зубов. Однако, не всегда легко понять, что именно вам советуют сделать. Мне понадобилось несколько раз, чтобы понять, что меня просят удерживать щетку определенным образом (под углом 45 градусов), и даже команда «поменяйте зону» иногда нечетко слышна из-за шума щетки. Было бы лучше, если бы голосовые подсказки были чуть четче, хотя я рад, что они не громкие.

Если вы живете в переполненном доме (или путешествуете), люди вокруг вас едва ли заметят, что вас «ругают» за некачественную чистку зубов. Через несколько недель после начала тестирования Oclean X Ultra S я отправился в четырехнедельное заграничное путешествие, и никто, стоя даже в двух футах от меня, ничего не слышал. Дело в том, что, будучи звуковой щеткой, X Ultra S не гудит громче 45 дБ, даже производя до 84 000 движений в минуту, что можно сравнить с шумом в библиотеке.

Приложение и подключение

Данные о чистке зубов предоставляются в подробностях в приложении Oclean Care+. Зубная щетка делит полость рта на 8 зон, но не отслеживает жевательные поверхности коренных зубов. Помимо представления диаграммы в форме клевера, отражающей вашу оценку чистки, количество чисток в день и продолжительность каждой сессии, приложение также показывает 3D-диаграмму, демонстрирующую вашу продуктивность. Вы также получите информацию о том, сколько избыточного давления использовали или было ли боковое движение.

Часть этой информации отображается на ярком цветном экране самой щетки, включая клеверовидную диаграмму. Дисплей автоматически включается, как только вы берете щетку с зарядной базы или из дорожного футляра, и показывает стандартный режим в зависимости от времени суток — Утреннее успокоение утром или Вечернее очищение вечером. На щетке сохранено 6 режимов, включая режим Эксклюзив, который можно выбрать в приложении из 14 доступных. Можно также создать собственный режим чистки и сохранить его на устройстве. Перемещая руки вниз по боковой стороне дисплея, можно переключаться между сохраненными режимами.

Oclean X Ultra S подключается к приложению через Wi-Fi и Bluetooth, с простейшей настройкой. При путешествиях щетка может хранить до 7 дней данных о чистке, затем передавать их в приложение по возвращении в изначальную сеть Wi-Fi. Хотя во время моего 26-дневного зарубежного путешествия я не смог синхронизировать предыдущие данные, но последняя неделя путешествия видна в приложении. Кстати, эта информация может быть отправлена в приложение Apple Health, если вы являетесь пользователем iPhone.

Зарядка и батарея

Зарядник для Oclean X Ultra S – компактная круглая база, двойная как подставка, также предусмотрено магнитное крепление для стены с двухсторонней липучкой. Хотя заявлена возможность беспроводной зарядки, у меня она не сработала, и, честно говоря, я не скучал по этой функции, ведь время автономной работы щетки впечатляет – до 40 дней.

Удивительная продолжительность работы от батареи достигается, если вы чистите зубы дважды в день по рекомендованным 2 минуты, хотя я думаю, что Oclean X Ultra S может работать дольше. После моего 26-дневного зарубежного путешествия заряд упал до 40% от полного, и это при использовании режима Неограниченной чистки, позволявшего мне чистку чуть дольше положенных двух минут (в среднем у меня было 4 минуты). Другие модели щеток также имеют сопоставимое время работы от батареи, но я пока не встречал дорожный футляр, который может заряжать щетку во время путешествия.

Футляр для путешествий выглядит стильно и прочно, хоть и кажется более легким в сравнении с аналогами от таких брендов, как Philips Sonicare и Oral-B. Кроме того, он оснащен портом USB-C, который по-настоящему может зарядить щетку — на такое не способна труднодоступная продукция других популярных марок. Дорожный футляр также хранит две сменные насадки для щетки.

Дизайн и аксессуары

В комплекте с X Ultra S идут три сменные насадки, каждая из которых предназначена для различных целей чистки, таких как защита десен или отбеливание. Они выглядят как обычные звуковые насадки, а сам дизайн щетки не выделяется чем-то особенным, кроме яркого цветного дисплея, который выглядит стильно, когда светится. Она может показывать праздничные поздравления и отображать погоду. Даже световая индикация у основания, который изменяется с белого на красный, если вы прикладываете слишком много давления, придает щетке эстетический вид.

В общем, Oclean X Ultra S — одна из лучших электрических зубных щеток, которые я использовал. Она доступна в цветах салатовый и черный, и очень хорошо чистит в различных режимах, возможно, являясь самой умной электрической щеткой на данный момент. Может быть, даже слишком умной, потому что мое единственное (небольшое) замечание связано с тем, как звучат голосовые подсказки — как будто с вами разговаривает ребенок. В остальном, это щетка, которую обязательно стоит попробовать, но, возможно, лучше приобрести во время распродаж.

Источник: TechRadar