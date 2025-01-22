Как малому бизнесу не упустить возможности в эпоху генеративного ИИ

AI для всех: как малый бизнес может воспользоваться преимуществами

Перед появлением ChatGPT было распространено заблуждение, что искусственный интеллект (ИИ) доступен в основном крупным технологическим компаниям и гигантам мировой экономики. Казалось, что ИИ требует огромного штата ученых и инженеров. На фоне других новейших технологий, которые можно увидеть и потрогать, ИИ выглядел абстрактно. Однако многие компании уже начали внедрять ИИ в различных сферах, таких как бухгалтерия, чтобы автоматизировать рутинные процессы.

С тех пор многое изменилось: ИИ стал фактически повсеместным благодаря таким инструментам, как ChatGPT, Gemini, Claude. Теперь перед бизнесом стоит вопрос: как малому и среднему предпринимательству (МСП) использовать эту революцию в ИИ максимально эффективно? Не просто автоматизировать текущие процессы, а действительно трансформировать бизнес. Реклама

Решения для малого и среднего бизнеса

Для МСП главная задача не в том, чтобы решить, нужен ли ИИ, а в том, какие инструменты использовать, какие из них заслуживают доверия и как их применять безопасно. На сегодняшний день существует около 13,000 ИИ-инструментов, которые способны выполнять 14,000 различных задач. Это изобилие может вызвать парадокс выбора для предпринимателей, стремящихся воспользоваться волной ИИ.

Чтобы не отставать, руководителям МСП стоит уделять внимание обучению навыкам, обращаться к проверенным советникам и находить подходящие инструменты, которые помогут повысить эффективность и изменить привычные подходы.

Смена мышления для решения проблем

Чтобы ИИ действительно преобразовал бизнес, необходимо изменить мышление. Вместо того чтобы думать в рамках существующих технологий, компании должны задаваться вопросом: «Какие самые сложные задачи стоят перед нами?», а затем искать инструменты для их решения. ИИ может помочь в решении долгосрочных проблем и увеличит шансы на успех.

Развитие понимания

Этот смена мышления относится к более широкой программе обучения, если МСП стремятся извлечь выгоду из использования ИИ. Несмотря на высокий интерес к автоматизации, разнообразие и быстрота появления новых технологий создали некий хаос, в котором сложно разобраться. Поэтому только каждый пятый IT-директор хорошо разбирается в ИИ.

Важно, чтобы консультанты и технологические компании помогали МСП лучше понимать и применять возможности ИИ на практике. Не менее важно объяснять, что ИИ помогает повысить эффективность работы сотрудников, высвобождая их от рутинных задач.

Подходящие инструменты

Для того чтобы ИИ дал максимальный эффект, необходимо выбирать инструменты, подходящие для конкретных задач. Это особенно важно в бухгалтерии, где точность и доверие к результатам являются ключевыми. Готовые решения могут быть очень эффективными, если их предлагают компании с проверенной репутацией.

Обдуманный подход

Потенциал ИИ в трансформации МСП огромен, но для его реализации требуется обдуманный подход. Приоритизируя выбор и внедрение ИИ-инструментов, компании смогут не только оптимизировать свою работу, но и открыть новые возможности для роста.

Источник: TechRadar