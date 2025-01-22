Новые утечки: анонс геймпада Xbox ‘Cipher’ ожидается в этом месяце.

Ожидается анонс нового беспроводного контроллера Xbox в этом месяце.

Новый контроллер будет частью серии ‘Cipher’. Реклама

Стоимость контроллера Red Cipher составит $69.99 / £64.99 / €69.99.

Microsoft планирует анонсировать новый беспроводной контроллер для Xbox к концу этого месяца.

На это указывают данные, полученные инсайдером ‘Billbil-kun’ для французского ресурса Dealabs. Сообщается, что вскоре ожидается выпуск ещё одного варианта контроллеров из серии ‘Cipher’ для Xbox Series X и Xbox Series S.

Billbil-kun, надежно зарекомендовавший себя в анонсах нерелизного оборудования, утверждает, что новый контроллер получит название ‘Red Cipher Special Edition’. Это будет третье устройство в текущей серии ‘Cipher’ от Microsoft, следуя за Sky Cipher и Ghost Cipher, которые были выпущены ранее в этом году.

Судя по всему, контроллер будет выполнен в аналогичном стиле, как Sky Cipher и Ghost Cipher, но с ярким красным дизайном и прозрачным корпусом. Он позволит увидеть внутренние компоненты устройства, а также будет оборудован темно-красными кнопками на задней части.

На данный момент нет конкретной даты выпуска, однако есть основания полагать, что Microsoft сделает анонс контроллера в ближайшие недели. Предполагается, что он будет доступен исключительно в официальном магазине компании.

Как и остальные устройства из серии Cipher, стоимость Red Cipher составит $69.99 / £64.99 / €69.99.

Источник: TechRadar