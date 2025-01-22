Утечка данных North Pole Company раскрыла информацию о 500 тысячах пользователей

Угроза безопасности от FutureSeeker: данные компании «North Pole»

Новая публикация на форуме BreachForums

На форуме для хакеров BreachForums появилось сообщение от некоего пользователя под псевдонимом FutureSeeker. Он утверждает, что похитил конфиденциальные данные компании «North Pole».

Обвинения в утечке данных

Канадская компания «North Pole», занимающаяся доставкой подарочных корзин, якобы пострадала от утечки данных. Сообщается, что информация о полумиллионе клиентов могла быть скомпрометирована. В результате утечки в руки киберпреступников могли попасть адреса электронной почты, номера телефонов, почтовые адреса и полные имена 520 599 клиентов. Реклама

Пока без официального ответа

Несмотря на серьезные обвинения, «North Pole» до сих пор не сделала официального заявления по поводу инцидента. Мы обратились за комментарием и обновим статью, как только получим ответ.

Особенности компании

«North Pole» — это канадская компания, которая специализируется на создании подарочных корзин. Ассортимент включает деликатесы, вино и праздничные аксессуары. Фирма стремится стать лидером на рынках Канады и США.

Необходимо проявлять осторожность

Пользователь с ником FutureSeeker пока не известен в киберпреступном мире. Однако, если его заявления подтвердятся, он может обрести печальную славу. Объем утекших данных достаточно велик для реализации фишинговых атак и мошенничества. Клиенты компании должны проявлять бдительность — быть осторожными при получении подозрительных сообщений и звонков, якобы исходящих от «North Pole».

Если вы пользовались услугами компании в последние годы, убедитесь в том, что ваш электронный почтовый адрес и телефонный номер защищены от возможного обмана.

Источник: TechRadar