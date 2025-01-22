Netflix подорожал: узнайте, на сколько увеличится ваш следующий счет

Netflix увеличивает стоимость подписки

На днях Netflix вновь объявил о повышении цен.

Изменения коснулись всех трех тарифных планов сервиса.

Минимальная стоимость пакета теперь составляет 7,99 доллара в месяц, максимально достигая 24,99 доллара в США.

Повышение ставок

Похоже, что мы снова переживаем дежавю: Netflix вновь поднимает цены на свои услуги. В своем последнем письме акционерам Netflix сообщил о предстоящем подорожании трех основных тарифных планов. Повышение стоимости подписки стало неотъемлемой частью бизнеса Netflix, как и других стриминговых сервисов.

Новые тарифы

На территории США изменения распределены следующим образом: тариф «стандарт с рекламой» увеличен на 1 доллар — до 7,99 долларов в месяц; «стандарт без рекламы» вырос до 17,99 долларов вместо 15,49; а тариф «премиум» теперь стоит 24,99 долларов в месяц, вместо прежних 22,99. Эти изменения вступают в силу немедленно и аналогично распространяются на Канаду, Португалию и Аргентину. Реклама

Причины подорожания

Netflix сообщил, что увеличение стоимости связано с инвестициями в улучшение контента и предоставлением дополнительной ценности для подписчиков. На сегодняшний день количество подписчиков постоянно растет, достигнув 302 миллионов в конце четвертого квартала 2024 года.

Нововведения

Кроме того, компания планирует запустить новый план «Extra Member с рекламой», который позволит добавлять пользователя, проживающего по другому адресу, в текущую подписку. Стоимость этого плана пока не разглашается, но добавление нового пользователя к существующему плану оценивается в 7,99 долларов.

Пока неясно, коснется ли повышение цен других стран, таких как Великобритания и Австралия. Будем следить за обновлениями и сообщать, как только появится дополнительная информация. Стоит отметить, что функциональность сервиса на данный момент не изменяется.

Источник: TechRadar