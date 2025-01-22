Netflix увеличивает стоимость подписки, сообщая о рекордном приросте новых пользователей.

Минимальная стоимость подписки на стриминговый сервис с поддержкой рекламы увеличится и составит $7.99 в месяц.

Изменения в стоимости Реклама

Новая цена представленного тарифа на доллар выше предыдущей.

Это изменение затронет всех пользователей, которые выбирают этот экономичный вариант подписки.

Поддержка рекламы

Данный тарифный план включает в себя показ рекламных материалов в процессе просмотра.

Такое решение позволяет предложение более выгодных цен за услуги стриминга.

Актуальность

Подобные изменения в ценовой политике направлены на улучшение финансовых показателей сервиса.

Возможна адаптация потребителей к новым условиям стоимости.

Источник: WSJ