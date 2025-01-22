Мои любимые салаты созданы по образцу сытных бутербродов.

Салаты из листьев: мое восприятие

Салаты из зелени вызывают у меня смешанные чувства. Я не против овощей, но тарелка, состоящая на 90% из листьев, просто не приносит удовольствия. Если уж готовлю салат, то в нём обязательно должны быть насыщенные и разнообразные ингредиенты, где листья играют лишь вспомогательную роль. Чаще всего я готовлю либо питательные салаты с крупами, либо так называемые «салаты-сэндвичи».

История создания салата-сэндвича

Идея пришла ко мне после того, как я мечтала об итальянском сэндвиче из магазина в финансовом районе — с курицей, жареными красными перцами, артишоками и сыром проволоне на толстом хлебе. В тот момент я не могла туда добраться, поэтому решила приобрести ингредиенты для приготовления дома. Хотя это не совсем то же самое, что когда готовят для тебя, но все же лучше, чем ничего. Вернувшись домой, обнаружила, что хлеба больше нет. Не желая возвращаться в магазин, я решила смешать всё в миске. Реклама

Так родился мой первый салат-сэндвич, ставший основой для всех последующих экспериментов.

Как приготовить салат-сэндвич

Салат-сэндвич — это смесь от трех до восьми ингредиентов, которые обычно кладут в сэндвич, но в салате отсутствует хлеб. Они питательны, невероятно вкусны и совсем не надоедают. Как и в случае с сэндвичами, можно менять ингредиенты, заменяя, например, курицу на индейку.

Если в сэндвиче нет зелени, например, как в случае с беконом, яйцом и сыром, я добавляю немного листьев для текстуры. Это гармонично дополняет вкус остальной части блюда.

Примеры салатов-сэндвичей

Салат пан банья : тунец в масле, черные оливки, стручковая фасоль, красный перец, анчоусы, яйца и горчичная заправка. Можно добавить рукколу и цедру лимона.

: тунец в масле, черные оливки, стручковая фасоль, красный перец, анчоусы, яйца и горчичная заправка. Можно добавить рукколу и цедру лимона. Кубинский салат : кусочки жареной свинины, ветчина, сыр и огурцы с горчичной заправкой. Вместо горчицы можно использовать кимчи.

: кусочки жареной свинины, ветчина, сыр и огурцы с горчичной заправкой. Вместо горчицы можно использовать кимчи. Салат муфулетта: итальянские мясные нарезки и оливковый салат с кубиками проволоне. Для остроты можно добавить перчики или фисташки.

Советы по заправке

Если сэндвич использует майонез, его стоит развести лимонным соком и оливковым маслом для лучшей консистенции. Горчичная заправка также может быть дополнена маслом и уксусом. Вкус блюду добавят жидкости из маринованных компонентов.

Рецепт салата-сэндвича с курицей

Ингредиенты:

1 куриное филе, порезанное тонкими ломтиками (или любой другой мясной продукт)

30-60 г сыра проволоне

3-5 полосок жареного красного перца

4-8 маринованных артишоков

Горсть рукколы

Сок лимона

Оливковое масло

Соль и перец

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в миске и перемешайте. Для дополнительной заправки добавьте немного жидкости из баночки с артишоками.

Источник: LifeHacker