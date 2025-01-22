Microsoft предоставляет OpenAI возможность использовать собственные вычислительные мощности AI.

Майкрософт и OpenAI обновили партнерство в области новых технологий

Майкрософт и OpenAI сообщили во вторник об изменении условий своего партнерства, что позволит OpenAI получать доступ к вычислительным ресурсам других компаний. Реклама

Новое соглашение предполагает корректировки в эксклюзивных правах на новые вычислительные мощности, переводя их на модель, где Майкрософт получает право первого отказа. В целях поддержки OpenAI, Майкрософт одобрил возможность компании создавать дополнительные мощности, главным образом для исследований и обучения моделей.

Основные условия отношений между компаниями, действующих до 2030 года, остаются практически неизменными — Майкрософт сохраняет эксклюзивные права на технологии OpenAI для таких продуктов, как Copilot, а API OpenAI остается эксклюзивным для Azure. Компании продолжают делиться доходами — по имеющимся данным, Майкрософт получает 20% дохода OpenAI. До изменения условий OpenAI была связана обязательствами оказывать вычислительные услуги исключительно на основе облачной инфраструктуры Azure от Майкрософт.

OpenAI нуждается в миллиардных вложениях для вычислений, необходимых для разработки новых моделей и обслуживания пользователей. Ранее сообщалось, что некоторые акционеры OpenAI были недовольны недостаточной оперативностью Майкрософт в предоставлении вычислительных мощностей. В связи с этим компания с согласия Майкрософт заключила сделку с Oracle в июне, чтобы обеспечить себя нужными ресурсами.

Слухи о неурядицах в отношениях между Майкрософт и OpenAI усилились после того, как генерального директора OpenAI Сэма Алтмана на короткий срок отстранили от работы, что вызвало значительный ажиотаж. По данным The New York Times, отношения между сторонами стали более напряженными из-за финансового давления на OpenAI, вопросов стабильности и роста трений между сотрудниками обеих компаний.

В марте Майкрософт наняла генерального директора Inflection Мустафу Сулеймана для руководства потребительскими инициативами в области ИИ, вместе с большей частью команды Inflection, заключив сделку стоимостью 650 миллионов долларов. Это решение вызвало недовольство у руководства OpenAI, включая Алтмана, как сообщает The New York Times.

Партнерское соглашение OpenAI с Майкрософт также содержит необычное условие выхода: если OpenAI создаст искусственный общий интеллект (AGI), компания может ограничить доступ Майкрософт к некоторым из самых мощных своих моделей, разработанным после этого момента. Предполагается, что AGI является системой, способной приносить более 100 миллиардов долларов прибыли. Первоначально это ограничение было введено, чтобы избежать коммерциализации столь мощного ИИ, однако OpenAI, как сообщается, рассматривает возможность его отмены для привлечения дополнительных инвестиций от Майкрософт.

Источник: TheVerge