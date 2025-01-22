Новые умные очки от Meta, возможно, будут произведены в сотрудничестве с Oakley.

Meta, возможно, выпустит новые умные очки под брендом Oakley в конце этого года. Об этом говорится в новом отчете от Bloomberg.

Очки под брендом Oakley, внутреннее кодовое название которых «Supernova 2», разработаны на основе модели Sphaera. У этих очков будет изменено расположение камеры: вместо размещения на боковых сторонах, камера будет установлена в центре оправы. Такое решение призвано привлечь внимание велосипедистов и других спортсменов, занимающихся на открытом воздухе. В отчете не упоминаются дополнительные характеристики, однако предположительно очки Oakley будут иметь аналогичные функции с текущими Ray-Ban Meta очками. Реклама

Компания Oakley, как и Ray-Ban, является дочерней компанией крупного производителя очков EssilorLuxottica. Расширение технологий Meta на другие бренды, входящие в EssilorLuxottica, является стратегическим шагом. Хотя умные очки Ray-Ban Meta подходят для повседневного ношения, они слишком тяжелы для продолжительных спортивных занятий и не оснащены такими функциями, как поляризационные линзы для улучшенной видимости. Очки Oakley считаются стильными и популярными среди профессиональных спортсменов. Концептуально они схожи с бывшими в производстве Bose Frames Tempo, которые позволяли спортсменам использовать аудио через специальные линзы в лёгкой оправе. Однако, если цель состоит в привлечении атлетов, Meta и Oakley, вероятно, должны будут решить проблемы, связанные с весом, устойчивостью к поту и долговечностью батареи.

Кроме того, в отчете упоминается, что Meta планирует выпустить более дорогую версию своих текущих очков Ray-Ban. Она будет оснащена дисплеем, который способен показывать уведомления, запускать простые приложения и предварительно просматривать фотографии.

Источник: TheVerge