Meta планирует выпуск трех моделей умных очков, включая AR к 2027 и спортивные Oakley

Meta разрабатывает несколько видов «умных» очков

– Возможные модели включают очки Oakley и модели с Ray-Ban с дисплеем

– Ожидается, что Artemis, потребительская версия Orion, появится в 2027 году Реклама

Meta активно работает над улучшением очков Ray-Ban и представила прототип Meta Orion AR. Появились слухи о выпуске версии с дисплеем уже в этом году. Кроме того, ходят слухи о новых очках Oakley, разработанных специально для спортсменов, и наушниках с встроенными камерами.

По данным источников Bloomberg, проект «Hypernova», связанный с очками Ray-Ban, обещает выпуск в этом году. На очках будет расположен дисплей внизу правой линзы, отображающий приложения и уведомления. Изделие может стоить около 1,000 долларов, что значительно дороже обычных умных очков Meta.

Также разрабатываются умные очки под кодовым названием «Artemis», которые выйдут в 2027 году. Эти очки будут легче и более технологически продвинутыми, чем Orion, однако перед Meta все еще стоят задачи по уменьшению веса и снижению стоимости устройства.

Очки Oakley на подходе?

Meta, возможно, заключила партнерство с Oakley для создания модели «Supernova 2», основанной на Sphaera. Эти очки, скорее всего, будут снабжены камерой и без дисплея, с особенностями, интересными для вело- и других спортсменов.

Другие новинки

Компания также работает над инновационными наушниками с камерами внутри. Идея встроенных камер схожа с планами Samsung. Говорят и о рандебанне Meta – проекту «Ceres» – который служит для управления умными очками Meta. Такой браслет может продаваться вместе с Hypernova в качестве альтернативы сенсорному управлению.

Хотя многие детали об этих новинках становятся известны через утечки, пока это остается лишь слухами. Meta может изменить планы, особенно по проектам, таким как Artemis, которые находятся на стадии прототипа.

Источник: TechRadar