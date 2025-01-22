Meta представила обновление для домашнего кинотеатра Quest 3, но когда упростят просмотр 3D-фильмов в VR?

Обновление домашнего театра для Quest 3

Meta анонсирует улучшения в сфере визуального и аудиооборудования

Вице-президент Meta объявляет об обновлении домашнего театра для Quest 3, обещая значительные улучшения в визуальном и аудио сопровождении, хотя конкретные детали не представлены. Мы с нетерпением ждем изменений и надеемся, что они также коснутся 3D-контента. Реклама

Виртуальный экран Meta Quest 3

В последние месяцы одним из моих любимых способов использования Meta Quest 3 было применение его в качестве огромного виртуального экрана. Я смотрел стриминговые видео или играл в PS5, используя карту захвата Elgato 4K X. Тем не менее, кинотеатр, который он предлагает, пока кажется немного простым и однообразным. Однако ситуация может скоро измениться, поскольку Meta работает над усовершенствованием домашнего кинотеатра, который предлагает гарнитура виртуальной реальности.

Возможности нынешнего кинотеатра Quest 3

Сейчас пользователи могут выбрать виртуальную обстановку или использовать реальную среду (с помощью пасстру), контролировать уровень освещенности, изгибать экран, изменять его позицию и размер. Однако экран остается парящим окном в пустоте, что ограничивает ощущения — свет экрана не отражается от окружающей среды, как это происходит с настоящим телевизором.

Ожидаемые изменения

Любители VR считают, что Horizon OS заслуживает среды «Домашний театр» с улучшенным освещением и звуком. Марк Рабкин, вице-президент Meta, подтвердил, что команда работает над экспериментами с освещением и другими эффектами.

Освещение и звук

В отношении освещения предполагается, что Meta работает над тем, чтобы свет от виртуального экрана отражался на реальных поверхностях с помощью технологии 3D-сканирования Quest. Также исследуются такие функции, как Ambilight, где цвета света появляются за экраном, чтобы создать более погружающую обстановку.

Рабкин также упомянул про «великолепный звук», что может подразумевать использование технологии акустического трассирования лучей. Эта технология позволяет звуку реалистично отражаться в виртуальном пространстве, создавая более убедительную сцену.

Доступность 3D-контента

Рабкин также предложил пользователям выражать свои пожелания относительно новых функций. Для меня важно упростить доступ к 3D-контенту на Quest. За исключением эксклюзивного договора Disney Plus с Apple Vision Pro, нет простого способа легально получить 3D-фильмы на VR-гарнитуры.

Проблема в том, что многие VR-пользователи, в том числе представители XR-компаний, указывают на пиратский путь как единственное решение. Хотя я не рекомендую пиратство по моральным и правовым причинам, меня удивляет, что нет простого легального способа получить 3D-фильмы в VR.

Заключение

Пока неясно, какие изменения объявит Meta, и пока оканчательный вывод о доступности 3D-фильмов на Quest делать рано. Однако ситуация, при которой единственным способом получить 3D-фильмы остается пиратство, требует решений.

Источник: TechRadar