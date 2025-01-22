Рынок реагирует на создание спецгруппы по криптовалютам от SEC

Сегодня (в среду) цены на три ведущие криптовалюты оставались стабильными после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о новаторской инициативе по внесению ясности в регулирование криптовалют в рамках администрации президента Трампа.

На момент публикации Биткойн торговался около отметки в 104 тысяч долларов, что представляет собой увеличение на 4% за неделю, несмотря на снижение на 1% за последние 24 часа. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, Ethereum, обменивалась по 3279 долларов, что означает 1%-ное падение за день и 2%-ное снижение за неделю. В то же время XRP обменивался по 3,16 доллара, демонстрируя рост на 7,5% за последнюю неделю. Реклама

Важное решение, влияющее на сектор, было принято, когда исполняющий обязанности главы SEC Марк Уйеда запустил рабочую группу по криптовалютам для разработки четкой нормативной базы для цифровых активов. Комиссар Хестер Пирс, известная сторонница сбалансированной политики в области криптовалют, возглавит эту инициативу. «Я с нетерпением жду усилий комиссара Пирс в ведении регуляторной политики в отношении криптовалют, что вовлечет несколько подразделений и офисов SEC», — прокомментировал и. о. председателя Уйеда.

Дональд Трамп, недавно вступивший в должность 47-го президента США, недавно назначил Марка Уйеду исполняющим обязанности председателя SEC до тех пор, пока Сенат не утвердит Пола Аткинса на должность главного регулятора.

Рабочая группа намерена решить давнюю проблему ясности регулирования в области цифровых активов. Согласно новому указу агентства при крипто-дружественной администрации Трампа, прежняя зависимость от действий по принудительному исполнению создала путаницу, затормозила инновации и оставила многих участников отрасли в правовой неопределенности.

Подход администрации Трампа резко контрастирует с политикой ее предшественника. В период президентства Джо Байдена тогдашний глава SEC Гэри Генслер воспринимался как противник криптоиндустрии. Генслер сопротивлялся утверждению биржевых криптовалютных фондов и проводил агрессивные действия по принуждению, оставляя рынок в неопределенности.

Реакция рынка и вовлечение общественности: Биткойн позитивно отреагировал на новости, поднявшись на 2% до 107147 долларов, согласно данным CoinMarketCap. SEC подчеркнула важность общественного мнения, заявив, что рабочая группа проведет слушания и соберет отзывы от инвесторов, ученых и участников индустрии.

Рабочая группа намерена согласовывать регуляторные стандарты с федеральными и международными партнерами, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами. Под руководством Хестер Пирс криптосектор может наконец увидеть более прозрачную и дружественную к инновациям регуляторную среду. В техническом анализе Биткойн находится на четкой восходящей линии, торгуясь выше уровня поддержки 91 тысяч долларов и 50 и 200 скользящих средних.

С другой стороны, Ethereum пребывает в стадии консолидации, торгуясь между уровнем поддержки в 3105 долларов и уровнем сопротивления в 3691 доллар с 22 декабря. XRP сохраняет восходящий тренд с момента преодоления уровня сопротивления в 2,6 доллара 15 января.

Источник: Financemagnates