Microsoft стремится упростить поиск файлов с помощью искусственного интеллекта

Тестирование поиска на базе ИИ в Windows 11 на устройствах с Copilot+.

Новая функция позволяет находить локальные файлы с помощью разговорного языка.

Microsoft также тестирует инструменты для переформулирования текста с помощью ИИ.

Компания Microsoft начала испытания новой функции поиска на базе искусственного интеллекта для операционной системы Windows 11. Она призвана облегчить процесс поиска файлов на ПК, исключая необходимость в их тщательной организации и обозначении. В настоящий момент эта возможность доступна только тестировщикам, использующим компьютеры с системой Copilot+. Новая технология использует семантический индекс для поиска файлов в более интуитивной и естественной манере.

Вместо того чтобы ломать голову над точным названием файла, теперь можно вводить простые запросы, такие как: «Где та презентация, которую я сделал на прошлой неделе?» Надеемся, что ИИ справится с задачей и найдет нужный файл. Реклама

Функция работает в приложениях «Настройки», «Проводник» и в панели задач, охватывая стандартные форматы файлов для изображений, документов и таблиц. Благодаря встроенным моделям ИИ нет необходимости в подключении к интернету. Тем не менее, поиск будет работать только в тех локациях, которые вы выбрали для индексирования. Вы можете индексировать все, переключившись в новый режим «расширенного» поиска, но для этого потребуется больше доверия к Microsoft, чем многим будет комфортно.

Для пользователей, чья цифровая жизнь застряла в засекреченных местах на рабочем столе и в папке «Загрузки», эта функция может быть весьма полезной, хотя на данный момент она ограничена только локальным компьютером. Пока что нельзя искать файлы в облачном хранилище OneDrive, но Microsoft заявляет, что эта возможность в разработке. Между тем, если у вас нет устройства с Copilot Plus, вам придется подождать.

Copilot+

Эта функция является логичным продолжением стратегии Microsoft по интеграции инструментов ИИ во все свои продукты. На устройствах Copilot+ можно протестировать и другие возможности, такие как Click to Do, позволяющие выполнять задачи на основе ИИ с помощью простых сочетаний клавиш и щелчков мыши. Просто выделите текст, удерживайте клавишу Windows и нажмите, чтобы открыть меню опций, включая «Переписать» и корректировку грамматики «Улучшить».

Амбиции Microsoft в области ИИ направлены на упрощение жизни пользователей, если они готовы инвестировать в соответствующее оборудование. Переход от строгих команд к более человеческому подходу имеет явную привлекательность. Дни набора точных названий файлов или бесконечных ключевых слов могут быть сочтены. И это лишь небольшой шаг, отделяющий помощь в поиске вашего PowerPoint от помощи в его создании.

Вопрос в том, станет ли это ключевой функцией, которая побудит людей купить ПК с Copilot+, как этого хочет Microsoft. Но если это сможет избавить вас от необходимости в сотый раз переименовывать файлы с добавлением «финальная_версия_v2», возможно, это того стоит.

Источник: TechRadar