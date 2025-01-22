«Как и ‘Гражданский долг’, ‘Шоу Джо Шмо’ — это пропаганда обычного человека»

Возвращение шоу «Joe Schmo»

«Joe Schmo Show» — это не новая идея. Премьера нового сезона состоится 21 января на канале TBS. Это уже третье возвращение шоу, которое изначально вышло в эфир на Spike TV (сейчас Paramount Network) в 2003 году и имело два сезона, а затем вернулось с третьим в 2013 году. Сюжет остается прежним: в этом фальшивом реалити-шоу все участники – актеры, и все результаты предопределены, за исключением одного случайного участника, для которого все происходящее становится личной версией «Шоу Трумэна».

Те, кто не знаком с оригинальной версией «Joe Schmo», могут воспринять его рестарт на TBS как попытку копирования «Суда присяжных», который неожиданно стал сенсацией на платформе Freevee от Amazon в 2023 году. Хотя формат «Joe Schmo» предшествовал «Суду присяжных», популярность последнего, вероятно, сыграла роль в возвращении шоу. Оба проекта объединяет общая идея: превознесение обычных «парней» в роли героев в то время, когда в американском обществе не существует четкого мнения о том, кто является настоящим героем. Реклама

В «Суде присяжных» таким героем стал 29-летний Рональд Глэдден, мастер по установке солнечных панелей. Он был выбран из 2500 кандидатов, которые думали, что участвуют в документальном фильме о правовой системе. Глэдден был честным и добрым, даже когда узнал о постановочной природе шоу. После вынесения вердикта, актер Аллан Розен (Аллан Баринхольц) раскрыл обман, похвалив Глэддена за его искренность и добросердечность. Это сделало Глэддена настоящим героем в глазах зрителей. Позже он получил награду в размере 100 тысяч долларов.

Рональд Глэдден во многом повторяет образ главного героя шоу «Joe Schmo». В оригинальном сезоне 2003 года основное внимание было сосредоточено на 28-летнем парне по имени Мэтт Кеннеди Гулд, который доставлял пиццу. Шоу также привлекло внимание зрителей благодаря участию будущей звезды «Saturday Night Live» Кристен Уиг. В финале ведущий Ральф Гарман отметил, что Мэтт всегда принимал правильные решения.

Новые сезоны придерживаются той же линии поведения. Герой Ben Frisone в новом сезоне «Joe Schmo» продолжает традицию, представляя «самого нормального, добросердечного парня», которого могли найти. Он поддерживает слабых и не принимает насилие в любой форме.

Как и предыдущие сезоны «Joe Schmo», новый сезон тоже довольно посредственен. «Суд присяжных», напротив, удерживал внимание зрителей благодаря коротким сериям и придерживался формата комедийного ситкома, в то время как «Joe Schmo» может показаться затянутым. Более того, наблюдать за постановочными сценами, в которых хороший парень совершает добрые поступки, может быть утомительно.

Несмотря на это, такие проекты, как «Суд присяжных», продвигают образ моральных лидеров – «обычных» мужчин, которые воспринимаются как универсальные герои. Люди могут с легкостью представить себя на их месте, желая, чтобы такой человек жил с ними рядом или был их другом.

В нынешнюю эпоху, где экраны заполнены самовлюбленными персонажами из реалити-шоу, серийными убийцами и всевозможными мошенниками, понятие героя вновь становится предметом обсуждения. Глэдден и Frisone кажутся продуманными и добрыми людьми, но также важно, что они оба – молодые, телегеничные, очевидно, гетеросексуальные белые мужчины. Это соответствует определенному архетипу, привлекающему широкую аудиторию.

Подводя итог, разумно было бы предположить, что такие проекты, как «Суд присяжных» и «Joe Schmo», служат не только развлекательному, но и воспитательному аспекту, пытаясь переосмыслить общественные отношения и подходы к понятию героев.

Источник: Time