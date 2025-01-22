Запуск институциональной биржи в США

Crypto.com расширяет своё присутствие в США, запустив услуги для институциональных клиентов

Институциональная криптобиржа в США Реклама

Вчера, в течение вторника, стало известно, что криптовалютная биржа будет действовать под брендом Crypto.com Exchange и предложит услуги для институциональных клиентов. Ранее компания уже обслуживала розничных пользователей в США.

Генеральный директор и сооснователь Crypto.com Крис Маршалек заявил: «Начав тестирование ранней версии нашей биржи в США в 2022 году, мы значительно вложились в её технологические возможности и банковскую инфраструктуру. Это привело к существенному росту на мировом уровне и превращению нас в ведущую криптобиржу, поддерживающую операции с долларами США. Мы создали лучший продукт для институциональных и продвинутых пользователей по всему миру и рады представить его на американском рынке, который нам очень интересен.»

Вызов лидерству Coinbase

Время запуска биржи для институциональных клиентов совпало с периодом, когда многие корпорации США рассматривают возможность добавления биткоинов в свои резервы. Microstrategy владеет 461,000 биткоинов, стоимость которых составляет около 48,5 миллиардов долларов. Другие американские компании, такие как Tesla и Coinbase, также держат биткоины.

Помимо этого, акционеры компаний из сферы технологий, таких как Microsoft, Amazon и Meta, рекомендовали им рассмотреть возможность создания биткоин-резервов.

Хотя Coinbase занимает лидирующие позиции на рынке США среди розничных и институциональных сегментов, мировые игроки, такие как Crypto.com, постепенно бросают ей вызов.

По заявлению, биржа Crypto.com предоставит возможность институциональным клиентам торговать более 300 криптовалютами и 480 торговыми парами. Платформа рассчитана как на активных трейдеров, так и на пассивных пользователей.

Кроме того, биржа обеспечит моментальные переводы для институциональных клиентов с использованием системы CUBIX и предложит внебиржевые услуги торговли, поддерживаемые FIX 4.4, WebSockets и REST API. Клиенты смогут пополнять свои счета через прямые переводы Fedwire с местных банковских счетов.

Тем временем, Crypto.com расширяет своё присутствие за пределами США. В ноябре прошлого года компания приобрела лицензированного брокера по контрактам на разницу (CFD) в Австралии и недавно получила предварительную лицензию на криптодеятельность от регулирующих органов Мальты.

Источник: Financemagnates