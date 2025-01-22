Криптокредитор Nexo вводит минимальную сумму в $5,000, ориентируясь на обеспеченных клиентов

Платформа для торговли и кредитования в криптовалюте, Nexo, установила минимальный лимит в $5000 для использования своих услуг. Это решение связано с трансформацией компании в управляющего активами для состоятельных клиентов массового сегмента.

Нововведение вступает в силу с 21 февраля и является частью стратегии роста компании до 2025 года, а также связано с недавним ребрендингом. Реклама

Сооснователь Nexo, Коста Канчев, заявил, что компания, следуя принципам традиционных финансов и индивидуального подхода, характерного для элитных услуг, стремится предоставлять устойчивые решения для создания богатства на долгие годы.

Nexo — одна из немногих платформ для кредитования и заимствования в криптовалюте, которая смогла пережить медвежий рынок 2022-23 годов и крах многих централизованных криптофинансовых компаний в то время. В марте прошлого года Nexo получила предварительное одобрение на работу в качестве лицензированного субъекта в Дубае.

Компания заявила, что управляет активами на сумму более $11 миллиардов, выдала криптокредиты на $8 миллиардов и выплатила более $1 миллиарда в виде процентов.

Источник: CoinDesk