Konami Возрождает Признанную GBA Игру для PS4 и PS5

Konami анонсировала перенос одной из своих признанных игр для Game Boy Advance на платформы PS4 и PS5. В следующем месяце игроки смогут вновь погрузиться в любимый ретро стиль с ниндзя-платформером на консолях PlayStation.

Konami приносит классику GBA Ninja Five-O на PS4 и PS5

Изначально выпущенная в 2003 году, игра Ninja Five-O для GBA появится на PS4 и PS5 25 февраля. Желающие смогут оформить предзаказ в PlayStation Store по цене $24.99. Подписчики PlayStation Plus получат 15% скидку при предзаказе. Реклама

В официальном описании игры говорится: «Используйте всю мощь ниндзя-искусства в роли Джо Осуги, детектива в городе Зипангу, решившего очистить улицы от жестокой террористической организации, вдохновлённой мистическими масками. Игроки смогут использовать множество ударов мечом, бросков сюрикенов и комбинаций с атакой крюком, чтобы предотвратить угоны поездов, ограбления банков и многое другое».

В игру добавлено несколько новых функций, чтобы сделать её более современной. Режим Time Trial проверит навыки игроков в прохождении ранее завершенных этапов; как и любой другой режим на время, он требует завершить уровень в указанное время. Также будут доступны функции для упрощения игры, такие как сохранения и функция перемотки, чтобы игроки могли пройти сложные этапы, не начиная заново.

Когда Konami выпустила Ninja Five-O в 2003 году, игра получила положительные отзывы по всем фронтам. Согласно данным на Metacritic, она набрала 82 балла или около 8/10 в среднем.

Ninja Five-O — не единственная игра для GBA, которую Konami возвращает из прошлого. Некоторое время назад была объявлена дата выхода Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, релиз которой состоится 27 февраля 2025 года. Эта коллекция включает несколько классических игр для Game Boy, Game Boy Color и GBA, основанных на популярной карточной игре, на современных платформах. Однако, в отличие от Ninja Five-O, эта коллекция выходит только на Nintendo Switch и ПК.