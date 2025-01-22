Когда будет доступен биткоин-резерв Дональда Трампа? Эксперт объясняет шаги процесса.

Спекуляции вокруг резервов Bitcoin в США

В последнее время все больше распространяются слухи о возможности того, что Дональд Трамп может создать стратегический резерв Bitcoin в США. Один из аналитиков криптовалют предложил убедительную последовательность событий, которые, по его мнению, должны произойти, прежде чем такой шаг станет реальностью. В центре его анализа находятся ключевые фигуры, такие как Росс Ульбрихт, основатель Silk Road, и роль маршалов США в управлении изъятыми активами Bitcoin. Реклама

Анонсирование резерва Bitcoin в США

Известный в криптовалютных кругах аналитик под псевдонимом “Bio99” утверждает, что недавно произошедшее освобождение Ульбрихта из тюрьмы играет важную роль в подготовке к анонсу стратегического резерва Bitcoin. Он считает, что прежде чем Трамп сможет создать такой резерв, необходимо решить вопрос с происхождением значительной части BTC, находящегося у правительства США, а именно — с изъятиями, связанными с Silk Road.

Контекст: в 2011 году Ульбрихт запустил онлайн-площадку Silk Road, где пользователи могли покупать и продавать нелегальные товары и услуги, в основном наркотики, используя BTC как валюту. В 2013 году американские власти арестовали Ульбрихта, остановив деятельность Silk Road. Вместе с арестом было изъято около 26,000 BTC, стоимостью более 3,5 миллионов долларов на тот момент. Впоследствии, в 2020 году, Министерством юстиции США были конфискованы дополнительные 69,370 BTC. Правительство США продало часть изъятого Bitcoin, тогда как Ульбрихт был осужден по нескольким статьям и приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это вызвало обеспокоенность общественности и призывы к освобождению его.

Bio99 утверждает, что прежде чем США смогут полностью завладеть Bitcoin Silk Road, необходимо освободить Ульбрихта. Это событие не могло бы состояться до тех пор, пока Трамп не обеспечит свободу так называемых «узников 6 января». Аналитик считает, что продолжение заключения Ульбрихта, при этом используя его Bitcoin для государственных целей, вызвало бы общественное недовольство.

Следующие шаги: инвестиции в ИИ и отмена SAB

Bio99 описывает Bitcoin как актив для доллара США, Казначейства и фондового рынка. По его словам, недавний интерес Трампа к инвестициям в искусственный интеллект и другие новые технологии сигнализирует о подготовке к возможной поддержке и анонсу резерва Bitcoin в США.

Спекуляции также связывают генерального директора SpaceX и Tesla Илона Маска с этой темой, отмечая его недавнее молчание о Bitcoin и публичные высказывания об освобождении Ульбрихта и «узников 6 января». Последним ожидаемым шагом к созданию резерва Bitcoin может стать отмена акта о ценных бумагах и банках, что позволит банкам и предприятиям создавать свои собственные резервы.

Источник: Bitcoinist