Облака на земле: как безопасно и эффективно вернуть данные из облака

За последние годы бизнес столкнулся с кардинальными изменениями в подходах к ИТ-инфраструктуре. Общественное облако давно стало предпочтительным решением для тех, кто ищет масштабируемость и гибкость.

Согласно прогнозам компании Gartner, расходы конечных пользователей на публичные облака в этом году превысят 675 миллиардов долларов, что свидетельствует о продолжающейся популярности этих технологий. Появление современных технологий, таких как генеративный ИИ, также способствует повышению спроса на облачные вычисления. Однако некоторые компании начали уходить с этой платформы и обсуждают перемещение данных и приложений из публичных облаков – процесс, известный как репатриация облаков. Реклама

Вопреки облачным тенденциям

Растущее число компаний пересматривают свои стратегии и переводят некоторые задачи обратно на локальные, частные и гибридные среды, что говорит о возможном усилении тренда на репатриацию облаков. Например, компания 37 Signals планирует сэкономить 7 миллионов долларов на облачных вычислениях, перемещая задачи в свои собственные частные дата-центры.

Этот сдвиг обусловлен множеством факторов, отражающих изменяющиеся потребности и вызовы, с которыми сталкиваются компании при использовании облачных технологий. Затраты на облако часто оказываются непредсказуемыми и трудными для управления. Хотя облачные услуги часто позиционируются как экономически эффективные, многие компании сталкиваются с неожиданными расходами.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие организации, – это зависимость от одного поставщика облачных услуг. Такая ситуация ограничивает гибкость и может привести к сложностям в интеграции и инновациях. Также имеется определённое количество новых задач, которые предполагают перейти в облако, но не делают этого. Это часто происходит в строго регулируемых отраслях, таких как финансы или здравоохранение, где некоторые чувствительные задачи остаются в пределах частных структур из-за строгих требований к защите данных и безопасности.

Путь к репатриации

Если принято решение отказаться от публичного облака, путь к репатриации может оказаться сложным. Для успешного перехода необходимо учитывать такие аспекты, как наблюдаемость, соблюдение нормативных требований и комплексная технология.

Наблюдаемость критически важна, так как позволяет понять, как используются данные и приложения, что обеспечивает успешный и плавный переход. Компании также должны быть уверены в соблюдении всех нормативных требований, чтобы избежать юридических санкций и сохранить доверие клиентов.

Ключевым моментом является создание всеобъемлющей стратегии технологий. Не стоит ограничиваться только тем, где будут размещены данные: важнее смотреть на общую картину и планировать развитие в будущем. Защита данных также имеет значительное значение в стратегии репатриации: использование брандмауэров и защитных технологий снижает риск нарушений безопасности.

Одним из возможностей, которые стоит рассмотреть, является использование виртуальных дата-центров. Они позволяют получить преимущества общественного облака, сохраняя предсказуемые затраты и контроль частного облака.

Опережая тренды

Хотя публичное облако сохраняет свое значение в ИТ-стратегиях многих компаний, интерес к репатриации некоторых рабочих нагрузок подчеркивает важность гибкости в современной цифровой среде.

Решение о переходе от облака или оставлении рабочих процессов в нем должно приниматься в зависимости от специфики компании. При этом, тем, кто решится на этот шаг, стоит подумать об использовании наблюдаемости, соблюдении нормативных требований и комплексном подходе к управлению технологиями.

Источник: TechRadar