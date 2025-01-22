План развития Kingdom Come Deliverance 2 после выпуска: три расширения в 2025 году

Разработчик Warhorse Studios и издатель Plaion объявили план выпуска дополнительных материалов для Kingdom Come Deliverance 2 после выхода игры, который состоится через несколько недель. Игроки могут узнать, что их ожидает после релиза.

План бесплатных и платных дополнений раскрыт в видео ниже. Хотя большого количества игрового процесса для некоторых масштабных обновлений не представлено, фанаты все равно могут ознакомиться с планом поддержки средневековой саги от Warhorse до конца 2025 года. Реклама

Весной игроки могут ожидать бесплатные обновления, которые включают новую функцию парикмахерских с дополнительными возможностями настройки персонажа, а также режим Hardcore и скачки. Летом запланирован выход первого платного дополнения Brushes with Death, в котором главный герой Генри помогает загадочному художнику с мрачным прошлым.

Осенью выйдет расширение под названием Legacy of the Forge, которое расскажет о прошлом Генри через историю его приемного отца Мартина. Зимой запланирован выход дополнения Mysteria Ecclesia, где Генри отправится на секретную миссию, чтобы «разобраться в сложных динамиках» монастыря Седлец.

Warhorse обещает выпускать дополнительные бесплатные обновления для улучшения игры вместе с каждым сезоном. Подробности о содержании этих обновлений пока не раскрыты. Каждое дополнение будет представлено как отдельная покупка, но также будет доступен полный комплект в виде Expansion Pass, включающего Shields of Seasons Passing – дополнительный модуль для кастомизации щитов.

Kingdom Come Deliverance 2 будет доступна для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S с 4 февраля 2025 года.

Источник: IGN